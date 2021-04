V Madridu trdijo: Uefa še odloča o kazni, možen tudi enoletni suspenz

Madridski časnik AS, ki je blizu predsedniku Reala Florentinu Perezu, na svoji spletni strani poroča, da se zdi "pravno neizvedljivo", da bi Evropska nogometna zveza (Uefa) s predsednikom Aleksandrom Čeferinomuvedla težje sankcije proti pobudnikom Superlige. Omenjali so namreč celo izključitev iz aktualne sezone Lige prvakov, v kateri mora Perezov Real še odigrati vsaj dve tekmi polfinala z angleškim Chelseajem.

"Pravno neizvedljivo se zdi, da bi bele izključili iz aktualne sezone Lige prvakov, a obstaja možnost, da ne bi nastopali v naslednji sezoni," poroča AS, ki dodaja: "To je najagresivnejše stališče, ki za zdaj vlada med nekaterimi člani izvršnega odbora Uefe, čeprav bi čelno trčilo z madridskim trgovskim sodiščem, ki preprečuje uvedbo disciplinskih ukrepov proti klubom Superlige."

Obtožujejo jih zlorabe prevladujočega položaja

Španski mediji so že v prvih urah po ustanovitvi Superlige poročali, da se je predsednik novoustanovljenega tekmovanja Perez skupaj s somišljeniki pravno zaščitil na madridskem sodišču, ki opozarja na "monopol, ki ga izvajata Fifa (Mednarodna nogometna zveza, op. a.) in Uefa pri organizaciji in vodenju državnih ter mednarodnih tekmovanj,"in na "prevladujoč položaj na relevantnem tržišču, na katerem sta omenjeni položaj zlorabili". Omejevali naj bi tudi konkurenčnost na mednarodnih tržiščih in s tem delovali v nasprotju z zakonitostmi prostega trga.

AS dodaja, da pri Uefi trenutno povsem jasno prihaja do nasprotujočih si mnenj glede nadaljnjih ukrepov.

Pozivi tudi k enoletnemu suspenzu

"So tisti, ki zahtevajo najostrejšo kazen in navijajo za to, da bi jih za eno leto izključili iz evropskih tekmovanj, so pa tudi takšni, ki želijo umiriti strasti in promovirajo neke vrste pogojno kazen. Ta interna debata bo na mizi na petkovem sestanku izvršnega odbora, ki je bil prvotno namenjen odločanju o gostiteljih evropskega prvenstva. V vsakem primeru bi bila takšna kazen težko uspešna na sodišču,"dodaja AS.

Opozarjajo, da je Uefa odprtih rok sprejela klube, ki so obrnili hrbet Superligi. Omenjajo Čeferinove besede sprave, ki jih je namenil Angležem in Italijanom, še posebej mehak pa naj bi bil do Barcelone, ki sicer še vedno vztraja pri pobudi. Ravno predsednik Barce Joan Laportanaj bi predsedniku La Lige Javierju Tebasurazkril "superligaške" načrte, ta pa je nato posvaril Čeferina. Glede na to, da je v svojih javnih nastopih posebej ostro okrcal dolgoletnega tesnega zaveznika Andreo Agnellija, predsednika Juventusa, nekateri pričakujejo tudi ostrejšo kazen za italijanske prvake.