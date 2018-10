V Münchnu je bilo res pestro, James nad Kovača: 'To ni Frankfurt!'

Kolumbijski nogometni zvezdnik James Rodriguez je bil med najglasnejšimi po torkovi tekmi Lige prvakov med Bayernom in Ajaxom, poroča vedno dobro obveščeni nemški tabloid Bild. Hrvaški trener Niko Kovačna Južnoameričana ni računal vse do 62. minute in Bavarci so po odličnem začetku tekme stežka izvlekli točko proti poletnim Nizozemcem (1:1), kmalu po obračunu pa so se po Münchnu in Evropi razlegle govorice o vedno številčnejših nesoglasjih med novincem na rdeči klopi in nekaterimi njegovimi varovanci.