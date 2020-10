V novo sezono Lige prvakov šest slovenskih nogometašev

Prenosi na Kanalu A in VOYO: torek, 20. oktobra (vse tekme ob ob 20.40) PSG ‒ Manchester United, sreda (21. oktobra) Bayern ‒ Atletico, torek (27. oktobra) Atalanta ‒ Ajax in sreda (28. oktobra) Juventus ‒ Barcelona. Bodite z nami!

Atalanta z Josipom Iličićem bo igrala v skupini D skupaj z Liverpoolom, Ajaxom in Midtjyllandom, Dinamo Kijev z Benjaminom Verbičem bo v skupini G z Juventusom, Barcelono in Ferencvarosem Mihe Blažiča , Leipzig s Kevinom Kamplom pa v skupini H s Paris Saint-Germainom, Manchester Unitedom in Istanbulom Bašakšehirjem.

Atletico Madrid Jana Oblaka bo igral skupaj z branilcem naslova Bayernom v skupini A, kjer sta še Salzburg in Lokomotiv Moskva, Inter s Samirjem Handanovićem bo v skupini B skupaj z Real Madridom, Šahtarjem iz Donecka in Borussio Mönchengladbach.

Druge skupine, pari 1. kroga in termini izločilnih bojev

Sicer pa so v skupini C Porto, Manchester City, Olympiakos in Marseille, v skupini E Sevilla, Chelsea, Krasnodar in Rennes, v skupini F pa Zenit, Borussia Dortmund, Lazio in Club Brugge.

Tekme bodo v dveh terminih, ob 18.55 in 21.00. V torek bodo najprej na sporedu tekme v skupinah od E do H, in sicer skupina Chelsea ‒ Sevilla, Rennes ‒ Krasnodar, Zenit ‒ Brugge, Lazio ‒ Borussia Dortmund, Dinamo Kijev ‒ Juventus, Barcelona ‒ Ferencvaros, Leipzig ‒ Istanbul Bašakšehir in Paris Saint-Germain ‒ Manchester United.

V sredo pa še v skupinah od A do D, v prvem krogu bodo tekme Salzburg ‒ Lokomotiva Moskva, Bayern ‒ Atletico Madrid, Real Madrid ‒ Šahtar Doneck, Inter ‒ Borussia Mönchengladbach, Manchester City ‒ Porto, Olympiakos ‒ Marseille, Ajax ‒ Liverpool in Midtjylland ‒ Atalanta.

Osmina finala bo 16. in 17. ter 23. in 24. februarja ter 9. in 10. ter 16. in 17. marca. Četrtfinale bo 6. in 7. ter 13. in 14. aprila, polfinale 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa bo 29. maja v Istanbulu.