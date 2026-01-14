Naslovnica
Liga prvakov

'V Parizu je prostor za dva vrhunska nogometna kluba'

Pariz, 14. 01. 2026 06.00

Avtor:
M.J.
Antoine Arnault

Upanje francoskega nogometnega prvaka Paris Saint-Germain na osvojitev francoskega pokala se je presenetljivo hitro razblinilo. Aktualni zmagovalci Lige prvakov so namreč v osmini finala izpadli proti mestnemu tekmecu Parizu in se s tem predčasno poslovili iz boja za naslov. To je največji uspeh pariškega "palčka", ki pa v prihodnje želi celo ogroziti veliki PSG in se pokazati tudi v Evropi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekmo na slovitem stadionu Park princev je v korist avtsajderjev v 74. minuti odločil gol Jonathana Ikoneja. Ikone je kariero začel pri PSG, a se mu ni uspelo uveljaviti v ekipi, zato se je preselil v Montpellier. Igral je tudi za Lille, Fiorentino in Como. Ekipa Luisa Enriqueja je sicer dominirala na tekmi. Evropski in francoski prvak PSG je imel 70-odstotno posest žoge, 24 strelov na gol, od tega sedem v okvir vrat, a niso mogli premagati Obeda Nkambadija.

Preberi še Prvi pariški derbi po letu 1990 dobil PSG, poraz Marseilla

To je bil drugi pariški derbi v zadnjih osmih dneh. V ligi sta kluba igrala v začetku januarja, prvak pa je zmagal z 2:1. Sicer pa je trajalo 36 let, da sta PSG in Pariz stopila vsak na svoj breg, saj sta bila vrsto let isti klub. Paris Saint-Germain je nastal leta 1970 z združitvijo klubov Stade Saint-Germain in Paris FC leta 1970. Vendar se je Pariz nekaj let pozneje odcepil in šel svojo pot.

Paris FC je prišel do velikega skalpa.
FOTO: AP

PSG je prve trofeje osvojil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Parižani so pod vodstvom igralcev, kot so Safet Sušić, Luis Fernandez in Dominique Rocheteau, osvojili dva zaporedna pokala (1982, 1983) in svoj prvi ligaški naslov leta 1986. Po drugi strani pa je Pariz preživel desetletja pozabe, preden je postal član druge lige. Klub sta leta 2024 prevzela družina Arnault in Red Bull, to sezono pa se je vrnil v elitni razred francoskega nogometa.

Antoine Arnault
FOTO: AP

Njuna stadiona, Parc princev in Stade Jean-Bouin, sta oddaljena le eno ulico. To je mestni derbi, kjer sta stadiona najbližje, razdalja med njima je le 22 metrov. "V Parizu je prostor za dva kluba, za dve zgodbi, ki bi se lahko dopolnjevali," je dejal lastnik nogometnega kluba Pariz, Antoine Arnault, ki se ni želel preveč naslajati poi sladki zmagi proti mestnemu rivalu in tesnemu sosedu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Imeli smo veliko srečo, obračun bi se lahko končal povsem drugače. Toda vzeli bomo to zmago in napredovanje in upali, da se nam morda uspe uvrstiti celo v evropska tekmovanja," je za L'Equipe razpredal prvi mož Parižanov in obljubil postopno rast kluba. "Mislim, da je pred nami lepa prihodnost. Zagotavljam vam, da so odnosi s PSG-jem, oziroma njegovim vodstvom odlični. Spoštujemo njihovo delo in uspehe, mi smo še bolj na začetku, toda prepričani smo, da je v francoski metropoli dovolj prostora za dva vrhunska nogometna kluba."

Preberi še Parižani po izvajanju enajstmetrovk do nove lovorike

PSG je že napovedal gradnjo novega stadiona. Že mesece išče potencialno lokacijo za svoj bodoči stadion, izbira pa je padla na dve pariški občini Massy in Poissy. Massy je občina v južnem predmestju Pariza, medtem ko je Poissy zahodno predmestje Pariza.

Luis Enrique je z PSG-jem doživel boleč pokalni izpad.
FOTO: AP

Klub, ki je v lasti katarskega sklada QSI (Qatar Sports Investments), je sporočil, da bo kmalu sprejel končno odločitev. Če bo PSG zapustil središče mesta, bi bil nogometni klub Pariz edini večji klub, ki bi ostal znotraj mestnih meja, in verjeten novi najemnik stadiona Park princev.

