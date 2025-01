V paru Real Madrid - Manchester City se ne ve zgolj to, kdo je bolj nezadovoljen

Uefa je v tradicionalni bazi švicarskega Nyona izžrebala pare dodatnih bojev za osmino finala nogometne Lige prvakov. Branilec naslova in 15-kratni evropski prvak Real Madrid se bo v derbiju tega dela tekmovanja meril z Manchester Cityjem. Tekmo bomo 11. ali 12. februarja prenašali na kanalu A in VOYO. V osmino finala so neposredno uvrščeni že Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid Jana Oblaka, Arsenal, Inter, Bayer Leverkusen, Lille in Aston Villa.

Zmagovalca dvoboja Manchester City - Real Madrid v osmini finala čakata Atletico Madrid ali Bayer Leverkusen, enega od teh dveh bo dobil tudi zmagovalec para Celtic - Bayern. A v taboru galaktikov iz Madrida in sinjemodrih iz Manchestra si zaenkrat ne belijo glave s tekmeci v nadaljnjem tekmovanju Lige prvakov, saj imajo že na prvi stopnici izločilnih bojev visoko oviro. Manchester City in Real Madrid se bosta udarila v boju za preboj v Top 16. In pozor, Real in City se v izločilnih bojih srečujeta četrtič zapored, prav vsak izmed teh obračunov pa je bil skorajda epski.

Žreb za osmino finala bo 21. februarja, prve tekme osmine finala bodo 4. in 5. marca, povratne pa 11. in 12. istega meseca.

Dvakrat je napredoval Real, enkrat City. "Se smem ponavljati?" je sprva s šalo želel odgnati stran skrbi eden glavnih operativcev Reala Emilio Butragueno, ki mu jih je povzročil ples kroglic v Nyonu. "Saj se enostavno nismo mogli izogniti drug drugemu. Očitno ne moremo drug brez drugega. Srečujemo se že, kolikokrat, četrtič zapored in spet se nam obeta nepredvidljiv obračun," je dejal nekdanji legendarni napadalec Reala, ki se zaveda, da Manchester City ni več tista ekipa izpred nekaj mesecev.

Emilio Butragueno FOTO: AP icon-expand

"Mislim, da bosta to zelo zanimivi tekmi, v katerih vendarle pričakujemo napredovanje. Konec koncev branimo lovoriko na tem tekmovanju, kjer se vedno počutimo kot doma," je rekel 61-letni direktor madridskega kluba, ki si lasti rekord po osvojenih lovorikah v Ligi prvakov.

"Veliko bo odvisno tudi od dnevne forme. Na dveh tekmah bo to še kako pomembno. In pa seveda od zdravstvenega kartončka. Velja za obe ekipi," je še dejal popularni Buitre. V taboru sinjemodrih tudi niso mogli in tudi želeli skriti zaskrbljenosti, ker so že na prvi stopnici izločilnih bojev naleteli kar na aktualnega prvaka.

Txiki Begiristain FOTO: AP icon-expand

"Žreb je povedal svoje, sedaj pa moramo še mi na travniku," je iz prve izstrelil športni direktor Cityja Txiki Begiristain, ki se po koncu sezone poslavlja od funkcije pri serijskih angleških prvakih. "In prav zato bi rad, da iz kluba odidem vsaj še s kakšno laskavo lovoriko," je dejal nekdanji nogometaš španske reprezentance in tudi Barcelone.

"Če bi bil žreb izveden pred mesecem ali dvema in bi bili v takšni formi, kot smo bili v tistem času, potem bi bili zelo zaskrbljeni. Tako pa smo naredili veliko korak naprej in to ni več tisti City iz novembra in decembra," je prepričan 60-letni Španec, ki trenutno dela na Otoku. "Real? Ne bom izgubljal besed. Ko prideš na Real v Ligi prvakov, veš, da si prišel pred najtežjo oviro. Toda mi smo City," je bil za konec slikovit Txiki Begiristain.

Pari dodatnih kvalifikacij in potencialni pari osmine finala Lige prvakov FOTO: Sofascore.com icon-expand