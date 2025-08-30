Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Liga prvakov

V prvem krogu Lige prvakov število velikih spektaklov

Ljubljana, 30. 08. 2025 15.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

Evropska nogometna zveza Uefa je objavila datume vseh tekem letošnjega ligaškega dela Lige prvakov. Prve tekme bodo na sporedu 16. septembra. Katere ekipe se bodo pomerile v prvem krogu?

Torek, 16. september

Na papirju najbolj napeta tekma uvodnega dneva bo odigrana v Torinu, kjer se bosta udarila dvakratni prvak Juventus in finalist iz leta 2024 Borussia Dortmund. Na delu bo tudi najtrofejnejši klub tekmovanja Real Madrid, ki bo gostil Marseille, tekmi pa ta dan čakata tudi oba severnolondonska velikana. Tottenham bo gostil Villarreal, Arsenal pa gostoval pri Athletic Bilbau.

Athletic Club - Arsenal
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise
Juventus - Borussia Dortmund
Real Madrid - Marseille
Benfica - Qarabag
Tottenham - Villarreal

Real Madrid bo gostil Marseille
Real Madrid bo gostil Marseille FOTO: AP
Preberi še Brutalen žreb za Real: beli balet proti Liverpoolu in Cityju

Sreda, 17. september

Drugi dan prinaša ogromno tekem med evropskimi velikani. Edini slovenski predstavnik Jan Oblak bo z Atletico Madridom gostoval pri Liverpoolu, Bayern bo gostil Chelsea, aktualni prvak PSG pa bo doma pričakal Atalanto.

Olympiacos - Pafos
Slavia Praha - Bodo/Glimt
Ajax - Inter
Bayern München - Chelsea
Liverpool - Atletico Madrid
PSG - Atalanta

Nogometaši PSG-ja bodo na Parku princev igrali proti Atalanti
Nogometaši PSG-ja bodo na Parku princev igrali proti Atalanti FOTO: AP

Četrtek, 18. september

Zadnja tretjina obračunov bo odigrana v četrtek. Takrat bo na delu Barcelona, ki bo odpotovala na Otok k Newcastlu, Manchester City pa bo doma pričakal Napoli.

Club Brugge - Monaco
Copenhagen - Leverkusen
Frankfurt - Galatasaray
Manchester City - Napoli
Newcastle United - Barcelona
Sporting CP - Kairat Almaty

Igralce Barcelone čaka gostovanje na severu Anglije
Igralce Barcelone čaka gostovanje na severu Anglije FOTO: Profimedia
Preberi še Finale Lige prvakov po novem v poznopopoldanskem terminu
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov prvi krog
Naslednji članek

Najprej je Fenerbahče zavil v črno, nato ga je okrepil

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189