V prvem krogu Lige prvakov število velikih spektaklov

Torek, 16. september
Na papirju najbolj napeta tekma uvodnega dneva bo odigrana v Torinu, kjer se bosta udarila dvakratni prvak Juventus in finalist iz leta 2024 Borussia Dortmund. Na delu bo tudi najtrofejnejši klub tekmovanja Real Madrid, ki bo gostil Marseille, tekmi pa ta dan čakata tudi oba severnolondonska velikana. Tottenham bo gostil Villarreal, Arsenal pa gostoval pri Athletic Bilbau.
Athletic Club - Arsenal
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise
Juventus - Borussia Dortmund
Real Madrid - Marseille
Benfica - Qarabag
Tottenham - Villarreal
Sreda, 17. september
Drugi dan prinaša ogromno tekem med evropskimi velikani. Edini slovenski predstavnik Jan Oblak bo z Atletico Madridom gostoval pri Liverpoolu, Bayern bo gostil Chelsea, aktualni prvak PSG pa bo doma pričakal Atalanto.
Olympiacos - Pafos
Slavia Praha - Bodo/Glimt
Ajax - Inter
Bayern München - Chelsea
Liverpool - Atletico Madrid
PSG - Atalanta
Četrtek, 18. september
Zadnja tretjina obračunov bo odigrana v četrtek. Takrat bo na delu Barcelona, ki bo odpotovala na Otok k Newcastlu, Manchester City pa bo doma pričakal Napoli.
Club Brugge - Monaco
Copenhagen - Leverkusen
Frankfurt - Galatasaray
Manchester City - Napoli
Newcastle United - Barcelona
Sporting CP - Kairat Almaty
