V sredo tudi uradno: Lizboni zaključni turnir Lige prvakov

La Gazzetta dello Sport poroča, da manjka le še uradna potrditev, ki naj bi jo dočakali v sredo, 17. junija, ko bo zasedal izvršni odbor Evropske nogometna zveze s predsednikom Aleksandrom Čeferinomna čelu. Vse naj bi bilo tako že dogovorjeno: po odigranih tekmah osmine finala Lige prvakov, odigrati morajo še štiri, bo na sporedu turnir "final 8" v Lizboni, kjer bodo najprej brez povratnih tekem odigrali štiri dvoboje četrtfinalnih parov, nato pa še dva polfinalna obračuna in veliki finale. Ta bo najverjetneje na sporedu 23. avgusta na domačem stadionu Benfice, Da Luz, ki je finale med Real Madridom in Atletico Madridom gostil že leta 2014, deset let prej pa tudi finale Eura 2004.

Istanbulu, ki bi moral gostiti letošnji finale, bo pripadel finale prihajajoče sezone 2020/21, dodaja La Gazzetta dello Sport, ki razkriva tudi načrte za Ligo Evropa. Tam morajo odigrati še veliko več tekem kot v Ligi prvakov, poleg vseh povratnih v osmini finala se italijanski Inter in španski Getafe tako kot španska Sevilla in italijanska Roma sploh še niso pomerili, saj so prvi tekmi v Milanu in Sevilli odpovedali. Zdaj naj bi zgolj en dvoboj odločal o potniku v četrtfinale, zaključni del tekmovanja pa bodo gostili Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf in Köln.

Evropski superpokal, dvoboj zmagovalcev Lige prvakov in Lige Evropa, bo pred prihajajočo sezono gostila Budimpešta, še dodaja sloviti rožnati športni dnevnik s sedežem v Milanu.