V Stožicah vre, nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije pa blesti v Belgiji

Raul Florucz je zablestel na ligaškem debiju, ko je vstopil kot rezervist in se podpisal pod zadetek. V 2. krogu je zaigral že v udarni enajsterici in blestel ob zmagi s 5:0. Najprej je realiziral enajstmetrovko, nato pa je zasijal še z odličnim golom iz igre.

Kot so takrat zapisali pri ljubljanskem klubu, bodo zanj dobili rekordno odškodnino za prestope iz slovenske lige. Neuradno ta lahko na koncu znaša več kot šest milijonov evrov. In njegov nakup se (bo) Belgijcem že izplača(l). Florucz je namreč na obeh uvodnih tekmah v dresu novopečenega kluba zabil tri gole. Najprej je bil uspešen proti Antwerpnu, ko je vstopil v nadaljevanju tekme, nazadnje pa je dva zadetka zabil še ekipi OH Leuven.

V prvi ligi si je prislužil naziv najboljšega strelca in igralca sezone. S svojimi igrami si je marca 2025 tudi priigral debi v avstrijski reprezentanci. Konec meseca maja je s svojimi soigralci v Stožicah dvignil pokal za naslov državnega prvaka. V dresu Olimpije je zaigral na 58 ligaških, šestih pokalnih in 14 evropskih tekmah. Poskrbel je za skupno 29 zadetkov in 15 asistenc, so zapisali pri ljubljanskem kolektivu. Florucz je z belgijskim prvakom podpisal pogodbo do leta 2029.