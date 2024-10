Šeško od prve minute v dvoboj z Juventusom

Biki so v prvem krogu elitnega tekmovanja v Madridu proti Atleticu povedli po zadetku Benjamina Šeška, nato pa je sledil preobrat, ki sta ga spisala Antoine Griezmann in Jose Maria Gimenez. Precej bolje so elitno tekmovanje odprli nogometaši stare dame, ki so s 3:1 brez težav odpravili PSV iz Eindhovna. Strateg Juventusa Thiago Motta pa na gostovanju v Nemčiji pričakuje še boljšo predstavo svojih varovancev.