V studiu bosta nocoj z vami Sanja Modrić in Dejan Grabić

Nocoj se bosta v 1. krogu Lige prvakov pomerila Manchester City in milanski Inter. Ponovitev finala 2023. Tudi tokrat je vloga favorita na strani angleških prvakov, medtem ko bodo prvaki Italije seveda skušali pripraviti presenečenje. Dvoboj dveh velikanov si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. S studijskim delom, v katerem bosta z vami Sanja Modrić in Dejan Grabić, pričnemo ob 20.30!