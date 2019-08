Pri Barci so si oddahnili: Messi bo v kadru za Betis

Prvo so aktualni prvaki nepričakovano izgubili na gostovanju v Bilbauu, ko jih je v sodnikovem podaljšku potopil veteran Aritz Aduriz (0:1). Barcije poraz zelo težko padel, za nameček so Katalonci za (najmanj) mesec dni ostali še brez poškodovanega Luisa Suareza, zato je toliko bolj zaželen Messijev nastop. "Kot vse kaže bodo Katalonci pohiteli s povratkom Lionela Messija kot so sprva upali, saj prvakom v tem trenutku ne gre prav nič po načrtih. Za uvod so izgubil na gostovanju proti Bilbauu, hkrati pa ostali brez dveh napadalcev Luisa Suareza in Ousmaneja Dembeleja. Messiproti Betisu enostavno mora nastopiti," piše katalonski Sport, ki trdi, da bo 32-letni Argentinec prav gotovo na voljo trenerju Ernesteju Valverdeju za srečanje z Betisom.