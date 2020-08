V taboru Bavarcev previdni: Tudi Juventus in Manchester City sta bila favorita

Kdo si bo na stadionu Jose Alvalade priigral drugo finalno vstopnico? Odgovor na vprašanje bomo dobili danes od 21. ure dalje, ko se bosta udarila Bayern iz Münchna in Lyon. Bavarci so v vlogi velikih favoritov, a v srečanje vstopajo previdno. Razlog je jasen, Francozi so namreč na poti do polfinala izločili dva izmed ožjih kandidatov za naslov Juventus in Manchester City. Prenos tekme se na Kanalu A in VOYO prične ob 20.30.

icon-expand Barcelona - Bayern-1 Na novinarski konferenci pred drugim polfinalnim obračunom sta iz bavarskega tabora pred medije stopila trener Hans-Dieter Flick in krilni nogometaš Serge Gnabry. Slednji je nemudoma poudaril, kako nevarni znajo biti nogometaši Lyona: "Imajo odličen protinapad in čvrsto obrambo. Od prve minute bomo morali biti stoodstotni. Premagali so Juventus in nato še Manchester City, kar dokazuje, da vloga favorita ne pomeni ničesar." Podobno previden je bil tudi strateg Bavarcev Flick: "Prepričan sem v svojo ekipo, a vsaka tekma se začne z 0:0. Vseh 90 minut bomo morali odigrati na takšnem nivoju kot proti Barceloni. Veseli me, da na treningih vlada izjemno vzdušje. Celotno moštvo je željno uspeha." Nemški velikan kljub previdnosti v obračun vstopa v vlogi velikega favorita. Po veličastni zmagi nad Barcelono kako drugače niti ne bi moglo biti. Nad osmimi zadetki v mreži Kataloncev pa so bili presenečeni celo igralci sami. "Vsi smo bili presenečeni nad končnim razpletom. V tekmo smo vstopili s pravim pristopom, vsi smo bili motivirani, a si nismo mislili, da se bo zgodilo to, kar se je. Da ekipi Lionela Messija zabiješ osem zadetkov, je neverjetno. Sedaj pa si želimo še več," je priznal Gnabry. Flicka lahko poleg forme v zadnjem času veseli tudi dejstvo, da Münchenčani nimajo težav s poškodbami. Za vseh 90 minut bo po dolgem času nared tudi nekdanji član LyonaCorentin Tolisso. "V zadnjih dveh tednih je trdo garal, da se mu je uspelo vrniti med konkurente za nastop. Zdravniško osebje je opravilo odlično delo, tako da je znova pripravljen na največje napore. Proti Barceloni je dobil nekaj minut, v katerih je dokazal, kako pomemben del ekipe je," je o francoskem vezistu povedal 55-letni strateg. Nazaj je tudi bočni branilecBenjamin Pavard, ki je izpustil pokoronski tekmi s Chelseajem in Barcelono. Flick je potrdil, da bo 24-letni Francoz v kadru za obračun, a je obenem dejal, da ga zagotovo ne bo v začetni enajsterici. Glede na predstavo Bayerna proti Blaugrani bi bilo čudno, če bi se Flick sploh odločil za kakšno spremembo. icon-link Statistična primerjava Lyona in Bayerna v Ligi prvakov FOTO: Sofascore.com Uživa v vlogi "outsiderja"

Na drugi strani bodo nogometaši Lyona skušali pripraviti še tretje veliko presenečenje zapovrstjo v izločilnih bojih letošnje izvedbe Lige prvakov. Vratar Francozov Anthony Lopes je po zmagi nad meščani priznal, da s soigralci uživa v vlogi "outsiderja"."Nihče ni pričakoval, da bomo uspeli preskočiti Juventus, nato pa se je isto zgodilo še s Cityjem. Kar nam je uspelo, je neverjetno. A želimo si še več, verjamemo v to, da lahko pridemo v finale," je povedal portugalski reprezentant, ki se je sicer rodil prav v Lyonu. Lopes je po presenečenju v četrtini finala izpostavil tudi vlogo trenerjaRudija Garcie: "Naš novi sistem igre nam zelo pomaga. Igrati s petimi v obrambi je fantastično." Veliko vprašanje je, ali bo Garcia že od prve minute priložnost ponudil Moussi Dembeleju, ki je tekmi proti Juvetu in Cityju začel na klopi. Proti meščanom je napadalec zablestel z odločilnima zadetkoma za 2:1 oziroma 3:1, s čimer si je morda priigral tudi mesto v začetni postavi."Ni pomembno, kdo bo začel v prvi postavi in kdo na klopi. Tekme ne bomo dobili z 11, temveč s 16 nogometaši. Če bomo v taktičnem smislu dobri, nam lahko uspe. Videli ste, kako je Dembele obrnil tekmo proti Cityju. Obržati moramo željo in motiviranost, potem se lahko zgodi vse," je na novinarski konferenci pred tekmo povedal francoski strateg. icon-expand Prenosa polfinalnih tekem Lige prvakov na Kanalu A in VOYO.