V taboru Borussie obljubljajo: Za zmago bomo storili vse

Nogometaši Borussie so imeli proti Barceloni v prvem krogu lepo priložnost za zmago, a so jo zapravili.

Pred predstavnike sedme sile sta v torek iz gostujočega tabora stopila trenerLucien Favre in vezist Julian Weigl. Švicarskemu strategu preglavice povzročata predvsem odsotnosti Paca Alcacerja in kapetana Marca Reusa, a 57-letnik kljub temu napoveduje odprt boj za zmago:"Kljub nekaterim odsotnostim imamo dovolj kvalitetnih nogometašev. Po sobotnem uspehu v prvenstvu bomo znova storili vse, da tekmo dobimo."

Velik plus za rumeno podmornico je zagotovo povratek Jadona Sancha, ki ga na zadnji prvenstveni tekmi zaradi kazni ni bilo v postavi. "O njegovi kazni smo se že pogovorili. To poglavje je za nas zaključeno. Vsi vemo, kakšen tip igralca je. Vselej je pripravljen dati svoj maksimum in nič drugače ne bo niti tokrat," je o soigralcu povedal 24-letni Weigl. Nemški reprezentant se zaveda, da je Inter z razlogom v vrhu italijanskega prvenstva: "Branijo se izjemno organizirano, zelo nevarni pa so tudi v napadu. Proti Barceloni smo lahko videli, da jih odlikuje izjemen protinapad, zato bomo morali biti v zaključkih akcij še toliko bolj konkretni. Ne smemo si privoščiti, da bi zapravljali naše priložnosti, saj jih ne bo veliko."

skupina F lestvica

Sanchez izgubljen do konca leta, Sensi vprašljiv

Tudi v taboru Interja se pred začetkom srečanja ukvarjajo s številnimi poškodbami. Alexisa Sancheza v tem koledarskem letu skoraj zagotovo ne bomo več videli. Antonio Conte prav tako ne more računati na Danila D’Ambrosia, ki je letos stalni član začetne enajsterice. Tik pred začetkom tekme pa bo jasno, ali bo lahko nastopil Stefano Sensi. Prišlek iz Sassoula se ukvarja z načeto mišico, zaradi katere je izpustil tudi zadnje prvenstveno srečanje.

Računica za Milančane je zelo preprosta. Poraz bi jih skoraj zagotovo izločil iz boja za osmino finala, medtem ko tudi s točko pred naslednjo tekmo, ki bo prav v Dortmundu, ne bi bili ravno zadovoljni. Tako za povrnitev dobrih možnosti za napredovanje v osmino finala potrebujejo zmago, česar se zaveda tudi izkušeni Conte: "Če bi dejali, da je ta tekma za nas kot finale, bi zagotovo pretiravali, a srečanje je vseeno zelo pomembno. Želim pa si, da bomo proti zahtevnemu nasprotniku dali vse, tako da po tekmi ne glede na rezultat ne bomo ničesar obžalovali. Za uspeh bomo potrebovali našo najboljšo predstavo."