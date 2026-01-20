Naslovnica
Liga prvakov

V taboru Interja o topničarjih z izbranimi besedami: 'Gre za najboljšo ekipo v Evropi'

London, 20. 01. 2026 06.00

Avtor:
Marko Juvan
Cristian Chivu

Londonski Arsenal si je predčasno zagotovil prebopj v izločilne boje Lige prvakov. Kako tudi ne, topničarji so po šestih odigranih krogih edini stoodstotni, tako da obračun z milanskom Interjem za njih nikakor ni s predznakom visoke pomembnosti. Na drugi strani pa Milančani, vodilni v Serie A, za neposredni preboj v play off potrebujejo vse tri točke. Prenos spektakla od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Milanski Inter navkljub dvema zaporednima porazoma v zadnjih dveh krogih prvega dela Lige prvakov maršira proti izločilnim bojem. Črno-modri imajo sicer lepe možnosti, da se neposredno uvrstijo v osmino finala LP, za takšen podvig pa so nujne vse tri točke proti v tej szeoni nepremagljivemu Arsenalu. Topničarji so si s šestimi zaporednimi zmagami in popolnim točkovnim izkupičkom predčasno zagotovili playoff, toda v lombardijsko prestolnico kljub temu ne prihajajo na izlet.

Preberi še Ko je Liga prvakov vstopila v novo ero, je PSG stopil na vrh Evrope

"Arsenal je po mojem mnenju najboljša ekipa v Evropi v dosedanjem delu sezone. Popravljam se, ob Bayernu je prav Arsenal pustil najboljši vtis v dosedanjem delu Lige prvakov," je za Gazzetto Dello Sport prepričan trener Interja Cristian Chivu, ki pričakuje, da bodo topničarji navkljub relativni mirnosti in neobremenjujočega rezultata v Milanu kljub temu bruhali ogenj. 

"Na zadnji tekmi v Premier League niso zmagali, zato bodo gotovo zelo motivirani proti nam," je prepričan 45-letni Romun na klopi Interja, ki je prvo ekipo pregled pred to sezono. Doslej je vodil mlado zasedbo Interja. Chivu dobro krmari skozi sezono, Inter je prvi v italijanski ligi, dobro možnosti ima tudi v Ligi prvakov.

"Čim prej bi radi zagotovili napredovanje v Ligi prvakov. potrebujemo še nekaj osvojenih točk v želji, da pridemo do neposredne uvrstitve," je Gazzetti še zaupal Chivu, ki o Arsenalu, predvsem pa trenerju Mikelu Arteti govori zgolj in samo z izbranimi besedami. 

Preberi še Čustveno slovo Kampla od Leipziga

"Veliko se lahko naučim od njega. Arsenal je naredil ogromen korak naprej. Goji prepoznavno igro, so zelo dirketni, ko gre za fazo napada. Imajo odlično posameznike, toda predvsem delujejo kot ekipa," je še dejal Chivu.

Arteta: V Milanu, kot da gre za biti ali ne biti
Nogometaši Arsenala, vodilno moštvo angleške nogometne lige, so v 22. krogu na gostovanju v Nottinghamu iztržili le točko za remi brez golov, a so kljub temu povečali vodstvo na lestvici. Kljub temu je bil strateg topničarjev Mikel Arteta po izgubljenih dveh točkah razočaran in jezen hkrati. 

Mikel Arteta
Mikel Arteta
"Takšne tekme smo doslej znali končati v svojo korist. Ni nam uspelo zabiti, imeli smo dovolj "razlogov", da dosežemo kakšen gol, toda nismo bili koncentrirani in zbrani v zaključku. Na takšnih tekmah se izgublja ali osvaja prvenstvo, zato lahko objokujemo izgubljeni točki," se je ničle v prvenstvu "spomnil" trener Arteta in že gledal proti Apeninskemu polotoku. 

Preberi še Slot utišal kritike, Realovi nogometaši v bran trenerju

"Inter je izgubil zadnji dve tekmi v Ligi prvakov, pred tem pa je bil zelo zanesljiv. Prepričan sem, da bodo naredili vse, da osvojijo vse tri točke in se približajo osmini finala. Mi bomo tekmo vzeli zelo resno. Navkljub našemu predčasnemu napredovanju pa ne bo popuščanja," sporoiča prvi emd enakimi pčri topniočarjih. 

Izid, liga prvakov, ligaški del, 7. krog:
Inter - Arsenal

KOMENTARJI0

