V taboru Lyona objokujejo zgodovinsko priložnost: Morali bi voditi z 2:0 ...

Lyon je "umrl pokončno". Tudi v polfinalu Lige prvakov je dokazal, da se je zasluženo uvrstil v sklepne boje letošnje sezone Lige prvakov in da skalpa velikanov Juventusa in Manchester Cityja nista bila naključna. Navkljub navidezno zanesljivo izgubljenem polfinalu proti Bayernu (0:3) pa so bili Francozi tudi proti Bavarcem, vsaj v prvem polčasu, zelo enakovredni in bili nekajkrat blizu vodstva. Komentarji po tekmi so e notni, če bi Lyon zadel za vodstvo, bi se tekma lahko zasukala v drugo smer in končala drugače ... "Morali bi povesti, vse možnosti smo imeli za to. V tej sezoni takšnih priložnosti, kot smo jih imeli v prvih dvajsetih minutah nismo zapravljali, zato smo tudi prišli tako daleč v Ligi prvakov. če ne izkoristiš takšnih priložnosti proti tako močnemu tekmecu, potem ne moreš računati na pozitiven rezultat. Proti Juventusu in Manchester Cityju smo zabili v pravem trenutku, proti Bayernu nismo. To je sva zgodba," je za pariškil'Equipepo izgubljenem polfinalu LP povedal trener Lyona Rudi Garcia. "Hudo je, saj smo prvi zadetek prejeli po povsem samostojni akciji posameznika, bila je to genialna poteza Serga Gnabryja, ki nam je povsem spodrezala krila. Težko je to sprejeti, saj smo imeli pred njihovem zadetku kar nekaj smrtnih priložnostim," je še dodal nekdanji trener Rome in Marseilla.