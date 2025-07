V vratih italijanskih prvakov bo stal Srb

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vanja Milinković-Savić , mlajši brat nekdanjega igralca Lazia Sergeja Milinković-Savića , je v Torino prišel leta 2017, kot posojen pa je igral tudi za Spal, Ascoli in Standard Liege. Na 146 tekmah je v prvi italijanski ligi 45-krat mrežo ohranil nedotaknjeno. Pri Napoliju mu vratarsko konkurenco sicer dela Alex Meret .

Neapeljčani so kar aktivni na poletni tržnici, med drugim so pred tem za 31 milijonov evrov iz Bologne pripeljali branilca Sama Beukemo, iz PSV za 25 milijonov evrov krilnega igralca Noo Langa, od Udineseja so si za devet milijonov evrov izposodili napadalca Lorenza Lucco, devet milijonov evrov jih je, kot še poroča STA, stal tudi prihod Empolijevega branilca Luce Marianuccija, kot prost igralec pa je prišel tudi belgijski vezist Kevin de Bruyne.