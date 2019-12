Valverde zbodel nejeverne Tomaže: Tudi naši mladci nekaj veljajo

Fati Ansu, Carles Perez, Neto in Alena so v sinočnjem dvoboju z milanskim Interjem v sklopu zadnjega, šestega kroga skupinskega dela v ligi prvakov vnovič opozorili nase. Trener Kataloncev Ernesto Valverde je po uspešnem zaključku prvega dela najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu poudaril, da je pred omenjenim kvartetom svetla prihodnost.



"Najpomembneje je, da lahko Barcelona v vsakem trenutku računa na širok nabor nogometašev. Tudi ta tekma v Milanu je namreč potrdila, da imamo širino in kakovost, da se odsotnost nekaterih ključnih mož ne pozna v naši igri. Veseli me, da je Ansu kljub določenih zdravstvenim težavam vnovič potrdil svoj velik talent, da se je naporno delo vratarja Neta izplačalo in ga obenem nagradilo z odlično predstavo proti nasprotniku, ki je nujno potreboval zmago. Tudi Perez se je pogumno kosal z izkušeno obrambo Interja, medtem ko je Alena pokazal, da lahko nanj v nadaljevanju sezone še kako resno računamo," Valverde ni skoparil s hvalnicami na račun 'rezervistov', ki so na San Siru s preudarno in taktično dovršeno igro vzeli mero trenutno vodilnemu moštvu italijanske Serie A.