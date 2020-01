Je 'kocka' padla: Valverde že nekdanji, Setien pa novi trener Barce?

Ernesto Valverde je Barcelonina preteklost, takšna je bila odločitev izvršnega odbora katalonskega kluba. Na zasedanju je padla odločitev o njegovi razrešitvi, vodilni v klubu niso bili zadovoljni z igro in rezultati v zadnjem obdobju. To bo že 21 menjava trenerja pri Barceloni od sezone1928/1929. Nazadnje se je to zgodilo leta 2003, ko je klop zapustil Louis Van Gaal.

Klubsko zsasedanje, ki se je začelo ob 15. uri je trajalo in trajalo.... Na koncu so sporočili le, da sledi uradna vest še danes v večernih urah. Po poročanju Marce bo Valverdeja nasledil Quique Setien.Več bo znanega jutri, ko bosta pred novinarje stopila Bartomeu in Abidal. Valverde je Barco vodil dve sezoni in pol.