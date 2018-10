Valverde svari: Nihče ne more nadomestiti Messija

Obračun 3. kroga v elitni ligi prvakov med Barcelono in Interjem si boste lahko v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO ogledali v sredo, 24. 10., od 20.45 dalje!

Barcelona se bo na prvi tekmi brez kapetana pomerila z Interjem, nogometni strokovnjak na klopi Barcelone Ernesto Valverde pa na tiskovni konferenci pred tekmo ni razkril nobenih podrobnosti o tem, kako bo nadomestil tako pomemben člen začetne enajsterice. "Morali se bomo znajti brez njega. Morali bomo najti način, kako zaigrati brez Messija. Brez dvoma ga bomo pogrešali, a upam, da ga bomo pogrešali med tem ko bomo zmagovali," je dejal Valverde in ob tem opozoril medije, da niso edini, ki skušajo najti odgovor na to vprašanje.

Prepričan je, da se to podi po glavi tudi njegovim nasprotnikom, zato ne želi razkriti rešitve."Ne moremo vse teže, ki jo sicer nosi Messi, dodeliti le enemu samemu igralcu. To moramo narediti vsi skupaj. Nihče ne more nadomestiti Messija, a mislim, da imamo nogometaše, ki bodo prevzeli del njegove vloge in zapolnili praznino," je z optimizmom v glasu povedal Španec. je priznal Valverde, ki je ob tem opozoril, da se dobro zaveda pritiska pod katerim se je znašel.