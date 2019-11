Valverde po žvižgih navijačev na Camp Nouu: Normalno je, da so navijači zahtevni

Praška Slavia je že drugo tekmo odnesla veliko točko iz zahtevnega gostovanja, najprej jim je to uspelo pri Interju (1:1), sedaj pa še pri Barceloni (0:0). Barcelona, ki je bila v vlogi velikega favorita, je ostala praznih rok, kar se tiče golov, kar se zgodi redko na Camp Nouu, ob tem je prekinila niz 16 zaporednih domačih zmag.

Najbolj je na udaru kritik trener Ernesto Valverde. Neopaženo ni šel mimo že nepričakovan zadnji poraz v španski ligi, ko je Levante zmagal s 3:1, sedaj je sledila še tekma v Ligi prvakov, kjer so Katalonci na domačem igrišču iztržili le točko, niso pa dosegli gola. "Prisotno je nekaj zaskrbljenosti, saj na zadnjih dveh tekmah res nismo igrali tako, kot bi želeli. A stvari se hitro dogajajo in spreminjajo, če smo v treh dneh odigrali slabše, se lahko v enakem času izboljša stanje. Smo pod pritiskom, a se moramo odzvati z zmagami," je po tekmi dejal trener in besedo namenil tudi navijačem: "Normalno je, da so navijači zahtevni in prav je, da zahtevajo veliko od nas. Vsi radi zmagujemo in resnica je, da nismo izkoristili priložnosti, ki smo jih imeli."

