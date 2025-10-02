Valverde razočaran: Za Real Madrid sem dal vse in še več

Urugvajski vezist Federico Valverde je po zadnji tekmi Real Madrida prek družbenih omrežij odkrito spregovoril o kritikah, ki jih je bil deležen v zadnjih dneh: "Za ta klub sem igral z zlomi in poškodbami. Nikoli se nisem pritoževal ali prosil za počitek."

Federico Valverde FOTO: AP icon-expand

Dan pred torkovo tekmo Lige prvakov med Kairat Almatyjem in Real Madridom sta na novinarski konferenci spregovorila Xabi Alonso in Federico Valverde. Ta je v preteklosti za kraljevi klub že večkrat krpal luknje na položaju desnega bočnega branilca, kar bi se utegnilo zgoditi tudi v bližnji prihodnosti, saj sta trenutno poškodovana tako Dani Carvajal kot tudi Trent Alexander-Arnold. "Nisem rojen za desnega bočnega branilca, to ni položaj, na katerem sem odraščal. Če je nujno, tam zaigram, ampak nisem tako samozavesten. Z nekaterimi stvarmi imam kdaj težave, na primer z zapiranjem prostora v obrambi," je na vprašanje odgovoril 27-letni urugvajski vezist. Njegova izjava je začela odmevati uro pred začetkom tekme, ko je postalo jasno, da bo Valverde začel na klopi za rezerviste. Številni mediji so nogometaša zasuli s kritikami in med drugim izpostavili, da se med tekmo, ko ga je Alonso poslal na ogrevanje, ni pripravljal dovolj intenzivno.

Negativne besede so dosegle tudi Valverdeja, ki ni ostal tiho: "Prebral sem veliko člankov, ki škodujejo mojemu ugledu. Zavedam se, da sem imel nekaj slabih tekem. Ne skrivam se, resnično sem žalosten. Ljudje lahko o meni povedo marsikaj, a nikakor ne morejo reči, da nočem igrati. Za ta klub sem dal vse in še več. Igral sem z zlomi in poškodbami. Nikoli se nisem pritoževal ali prosil za počitek." Številni mediji so začeli špekulirati o tem, da se je Real Madrid znašel v krizi in da v slačilnici vre. "S trenerjem imava dober odnos. To mi daje dovolj samozavesti, da mu povem, kateri položaj na igrišču mi je ljubši, a vedno sem jasno povedal, da sem na voljo za igro kjerkoli," je še zapisal Urugvajec.

