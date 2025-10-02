Valverde razočaran: Za Real Madrid sem dal vse in še več

Dan pred torkovo tekmo Lige prvakov med Kairat Almatyjem in Real Madridom sta na novinarski konferenci spregovorila Xabi Alonso in Federico Valverde. Ta je v preteklosti za kraljevi klub že večkrat krpal luknje na položaju desnega bočnega branilca, kar bi se utegnilo zgoditi tudi v bližnji prihodnosti, saj sta trenutno poškodovana tako Dani Carvajal kot tudi Trent Alexander-Arnold.
"Nisem rojen za desnega bočnega branilca, to ni položaj, na katerem sem odraščal. Če je nujno, tam zaigram, ampak nisem tako samozavesten. Z nekaterimi stvarmi imam kdaj težave, na primer z zapiranjem prostora v obrambi," je na vprašanje odgovoril 27-letni urugvajski vezist.
Njegova izjava je začela odmevati uro pred začetkom tekme, ko je postalo jasno, da bo Valverde začel na klopi za rezerviste. Številni mediji so nogometaša zasuli s kritikami in med drugim izpostavili, da se med tekmo, ko ga je Alonso poslal na ogrevanje, ni pripravljal dovolj intenzivno.
Negativne besede so dosegle tudi Valverdeja, ki ni ostal tiho: "Prebral sem veliko člankov, ki škodujejo mojemu ugledu. Zavedam se, da sem imel nekaj slabih tekem. Ne skrivam se, resnično sem žalosten. Ljudje lahko o meni povedo marsikaj, a nikakor ne morejo reči, da nočem igrati. Za ta klub sem dal vse in še več. Igral sem z zlomi in poškodbami. Nikoli se nisem pritoževal ali prosil za počitek."
Številni mediji so začeli špekulirati o tem, da se je Real Madrid znašel v krizi in da v slačilnici vre. "S trenerjem imava dober odnos. To mi daje dovolj samozavesti, da mu povem, kateri položaj na igrišču mi je ljubši, a vedno sem jasno povedal, da sem na voljo za igro kjerkoli," je še zapisal Urugvajec.
Nalijmo si čistega vina. Valverde je vsekakor med zadnjimi nogometaši belega baleta, ki bi ga lahko izpostavili v povezavi z nepravilnim odnosom do kluba. Na 331 tekmah za Real Madrid je igral na osmih različnih položajih – osrednji vezist, napadalni vezist, obrambni vezist, levi vezist, desni vezist, desni krilni napadalec, desni bočni branilec in centralni branilec. S svojim odnosom je postal ljubljenec navijačev, njegova borbenost pa ga je pripeljala do naziva drugega kapetana ekipe.
"V tem klubu sem pustil svoje srce in dušo in tako bom nadaljeval, tudi če včasih to ni dovolj ali pa ne igram tako, kot bi si želel. Nikoli ne bom odnehal, boril se bom do konca, igral pa bom tam, kjer me bo trener potreboval," je zapis zaključil Valverde, ki se je klubu pridružil takoj po dopolnjenem 18. letu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.