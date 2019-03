Valverde si ne dela utvar: Dvoboj z Unitedom je atraktiven, a hkrati zahteven

Že v četrtfinalu letošnje izvedbe UEFA Lige prvakov se bosta pomerila dva kluba, ki sta ob koncu prejšnjega in na začetku tega desetletja redno krojila vrh evropskega nogometa. Manchester United, ki je zadnji naslov osvojil leta 2008, je nato v velikem finalu igral še v letih 2009 in 2011, a moral obakrat priznati premoč prav Barceloni, ki je bil takrat pod vodstvom Josepa Guardiolena višku svoje moči. Barca je omenjenima naslovoma dodala še naslov ob koncu sezone 2014/15 in tako osvojila še peto evropsko zvezdico.

Če so se Katalonci kar pričakovano uvrstili v četrtfinale, potem ko so na krilih izjemnega Lionela Messijas skupnim izidom 5 : 1 odpravili Lyon, pa je prisotnost United med najboljšimi osmimi na Stari celini kar nekoliko presenetljivo. Rdeči vragi so namreč v osmini finala igrali s PSG-jem in prvo tekmo pred domačimi navijači izgubili z visokih 0 : 2. V Pariz so tako odpotovali z velikim zaostankom in kar brez desetih nogometašev, ki sicer večino časa igrajo v prvi postavi. A 20-kratnim angleškim prvakom je pod vodstvom zaenkrat še začasnega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja uspelo nemogoče. Na povratni tekmi so slavili s 3 : 1 in se vpisali v zgodovino kot prvi klub v elitni Ligi prvakov, ki je na povratni tekmi izločilnih bojev nadoknadil poraz na domačih tleh z dvema goloma ali več. Vragi so si seveda v četrtfinalu, kjer sicer ni 'lahkih' nasprotnikov, želeli lažjega nasprotnika, dobili pa so po mnenju mnogih, najtežjega možnega.