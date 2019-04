Valverde prepričan: Odločitev bo na Anfieldu, prva tekma bo taktična

Na sredini tekmi polfinala Lige prvakov , prenos na Kanalu A in VOYO, se bosta udarila Barcelona in Liverpool . Barcelona , ki si je že zagotovila naslov španskega prvaka, je na stavnicah favorit tako proti Angležem kot za končno slavje. Tako Katalonci kot rdeči iz Liverpoola imajo po pet naslovov v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Barcelona je nazadnje slavila leta 2015, Liverpool pa 2005. Izbranci Ernesta Valverdeja , ki so v izločilnih bojih izločili Lyon in Manchester United , se bodo znova najbolj zanašali na prvega zvezdnika in prvega strelca letošnje Lige prvakov Lionela Messija , ki je tekmecem v tej sezoni LP nasul deset zadetkov. Kot zanimivost velja omeniti, da Messi nikoli na evropsko lovoriko ni čakal več kot štiri leta. V svojih vrstah pa imajo še številne druge izvrstne nogometaše, med njimi napadalca Luisa Suareza in tudi nekdanjega Liverpoolovega zvezdnika Philippa Coutinha .

Lionel Messi in druščina so v četrtfinalu preskočili Manchester United, tako da imajo na Otočane lepe spomine ...

"Prepričan sem, da bo odločitev o finalistu padla šele na povratni tekmi. Ne verjamem, da bo Liverpool na Camp Nouu igral prepoznavno ofenzivno. Verjamem, da bo kljub vsemu stkal bolj taktično igro, kjer bo skušal predvsem priti do aktivnega rezultata," je za El Mundo Deportivo najprej dejal Valverde, ki zaupa svojim varovancem. "Mislim, da bomo odigrali dobro tekmo. To, da smo si minuli konec tedna tudi praktično zagotovili naslov španskega prvaka utegne blagodejno vplivati na moje fante. Računam, da bodo še bolj sproščeni in s tem še bolj učinkoviti. Zavedamo pa se, da nam bo nasproti stal lanskoletni finalist," je katalonskemu športnemu časniku še zaupal trener Barce, ki ima na Otočane letos lepe spomine. V četrtfinalu je padel Manchester United. "A to bo povsem druga zgodba dveh popolnoma različnih ekip. Verjamem, da bo Liverpool še bolj trd tekmec od Manchestra. Finalist bo znan šele na povratni tekmi, na Camp Nouu pričakujem taktično tekmo. Predvsem s strani redsov."

Izbranci trenerjaJürgena Kloppa, lanski finalisti, pa bodo stavili na čvrsto obrambo, najboljšo v angleški ligi, ki ji poveljuje Virgil van Dijk, ne gre pa zanemariti napadalne sekcije, kjer prednjačijoRoberto Firmino, Sadio Mane in Mohamed Salah. Vsi trije so v tej sezoni tekmovanja zadeli po štirikrat.Liverpool je v izločilnih bojih odpravil Bayern in Porto.