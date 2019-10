Van de Beek: Real Madrid? Raje ostanem pri Ajaxu

Vodilni pri Ajaxu so po lanski sanjski sezoni, ko se je klub uvrstil v polfinale Lige prvakov in ga je zgolj nekaj sekund ločilo od uvrstitve v finale, lahko pričakovali, da se bodo največji klubi v Evropi kar vrstili s ponudbami za njihove mlade in izjemno talentirane nogometaše. Odhod Frenkieja de Jonga v Barcelono je bil dogovorjen že januarja, zgolj vprašanje časa pa je bilo, kdaj bo odšel Mathijs de Ligt. Ko je osrednji branilec sredi julija Amsterdam zamenjal za Torino, je bil naslednji na vrsti za "uresničitev sanj" Donny van de Beek. Lanskoletni "partner" de Jonga v zvezni vrsti velja za izjemno raznovrstnega, saj se odlično znajde kot osrednji vezist, tuji pa mu nista niti nekoliko bolj napadalnejša ali obrambnejša vloga. Ajax je po mnenju Florentina Pereza in strokovnega štaba pri Real Madridu za usluge nadarjenega vezista poleti zahteval preveč, galaktiki se namreč niso bili pripravljeni odpovedati 50 milijonom evrov.