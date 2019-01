Van der Vaart brani Isca: On je najboljši nogometaš na svetu

Isco Alarcon že vse od oktobra ni začel tekme španskega državnega prvenstva v začetni enajsterici madridskega Reala. Od teh pet tekem, ki jih je začel, pa je zgolj enkrat na zelenici 'zdržal' vseh 90 minut. Ni skrivnost, da trenutno ni v načrtih trenerja Santiaga Solarija, pa čeprav je septembra 2017 podpisal novo dolgoročno pogodbo, ki ga z Madridčani veže vse do poletja 2022, njegova odkupna klavzula pa naj bi znašala celo 700 milijonov evrov. A v nogometu se stvari hitro spremenijo in tako se je tudi status in forma, nekdaj najbolj opevanega nogometaša na Iberskem polotoku. Ko je leta 2013 v Real prestopil iz Malage, se je zdelo, da je le vprašanje časa, kdaj se bo znašel na podelitvi za zlato žogo, ali kakšne podobne individualne nagrade. Z Realom je v tem času štirikrat osvojil elitno Ligo prvakov in je seveda član zasedbe, ki je osvojila zgodovinske tri zaporedne naslove evropskega klubskega prvaka. Romance je očitno konec in vse bolj se zdi verjetno, da bo 26-letni Španec poleti zapustil Madrid in se preizkusil v povsem novi sredini.

ISCO

Obstajajo pa še ljudje, ki verjamejo vanj in so prepričani, da ga še čaka prihodnost pri enem najuspešnejših nogometnih kolektivih na svet. Eden takšnih je nekdanji kraljevega kluba, nizozemski veteran Rafael van der Vaart. 35-letnik, ki je dres Reala nosil med leti 2008 in 2010, je namreč prepričan, da je Isco eden najboljših nogometašev na svetu, čeprav trenutno 'greje' klop aktualnih evropskih klubskih prvakov. "Isco je zame nor igralec, je najboljši igralec na svetu,"je pogovor s slovito špansko Marcozačel van der Vaart. "Zdi se, da ima vedno težave s trenerji. Že Zinedine Zidanemu ni zaupal stoodstotno. Ko bo na sporedu tekma osmine finala med Ajaxom in Realom, si bom tekmo ogledal zgolj, če bo Isco igral, če ga ne bo v prvi postavi, bom vstal s sedeža in odšel domov," nadaljuje van der Vaart, ki je seveda mladinski produkt slovite Ajaxove šole nogometa.

Cristiano izboljša vsako moštvo

Seveda se nizozemski vezist ni uspel izogniti vprašanjem o Cristianu Ronalduin kako je bil Portugalec pomemben za madridski Real, ki je v letošnji sezoni v zelo skromni formi. "Mislim, da se ta trenutek vsi zavedajo, kako pomemben člen je bil Cristiano za Real Madrid. Kako ne bi bil, če pa je sposoben zabiti 60 golov na sezono. Tisto moštvo, za katero igra Cristiano, mora biti favorit, da osvoji vse. Zaradi njega so tudi ostali v moštvu boljši. Podaš mu žogo in že razmišljaš, da lahko zabije gol. On je zagotovilo za uspeh," je še dodal Nizozemec, ki seveda komaj čaka, da se bosta 'njegova' Ajax in Real udarila v prvem krogu izločilnih bojev Lige prvakov. Nizozemci so zagotovo najprijetnejše presenečenje letošnje sezone na stari celini.