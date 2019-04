Virgil van Dijk: Messi je najboljši na svetu, kako ga bom zaustavil? Bomo videli!

Van Dijk je v zadnjem času v izvrstni formi. To je kronal tudi z zadetkom na stadionu Dragao.

Ko ga je novinar vprašal, kako bo zaustavil enega najboljših nogometašev na svetu v zadnjih letih Lionela Messija, je Virgil van Dijk skromno pripomnil: "Ne vem, bomo videli. Srečen sem, da smo spet v polfinalu. To je edina stvar, kar lahko rečem zdaj."

Nato se je Virgil van Dijk, ki ga z Liverpoolom čaka prava nogometna poslastica z Barcelono (prenos na Kanalu A in VOYO), za mnoge celo finale pred finalom, vendarle razgovoril tudi o Argentincu. "Mislim, da je Messi najboljši igralec na svetu, težko ga bomo zaustavili, toda videli bomo," je za klubsko spletno stran pristavil poveljnik Liverpoolove obrambe.

Tega v zadnjem času marsikateri strokovnjaki označujejo celo za najboljšega osrednjega branilca ta hip, a kot sam pravi, je ključ do dobre obrambe predvsem v kolektivnem delu. "Ključ do uspeha je ta, da stvari počnemo skupaj. Nikoli ni eden proti enemu, nikoli nisem sam proti določenemu napadalcu. Vedno delujemo skupaj proti vsem. To je edini način, s katerim se lahko dobro branimo. Vemo, da bo zelo težko," je poudaril Nizozemec.