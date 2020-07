Varane pred obračunom s Cityjem: Ko igraš za Real, je mogoče vse

"To je Real Madrid, kjer je mogoče vse. Vedno bomo imeli upanje, četudi je pred nami zelo zahteven izziv," je za francoski Le Parisien dejal Raphael Varane . Branilec bo s soigralci na Etihadu skušal nadoknaditi zaostanek enega zadetka s prve tekme. Tik pred prekinitvijo sezone so meščani na Santiago Bernabeuu namreč slavili z 2:1.

"Dres belega baleta pomeni ogromno odgovornost. Zavedamo se, kakšna naloga je pred nami, a pričakujemo jo z neverjetno željo. To dolgujemo našim navijačem. Ne moremo jim obljubiti, da bomo zagotovo slavili. Lahko pa obljubimo, da se bomo borili do zadnje minute," pravi Varane.

O Benzemaju in Zidanu

Centralni branilec se je v intervjuju za pariški dnevnik dotaknil rojaka in soigralca Karima Benzemaja, ki je v nadaljevanju sezone našel izjemno formo: "Ne bom trdil, da je to njegova najboljša sezona v karieri, ker ga poznam že preveč dolgo in vem, česa je sposoben. V zadnjem času je prevzel vlogo vodje napada, ki mu zelo ustreza."

Eden glavnih razlogov za občutno izboljšanje forme Madridčanov je zagotovo tudi trener Zinedina Zidane, ki v drugi epizodi na klopi belega baleta le potrjuje tisto, kar je uspel dokazati že v prvi – da spada med najboljše trenerje na svetu."Ima sposobnost, da iz nemogočega napravi mogoče. Vsem nogometašem služi kot inspiracija. Ne govori veliko, a njegove besede se te vselej dotaknejo,"je o nekdanjem vezistu Bordeauxa, Juventusa in tudi Real Madrida povedal Varane.