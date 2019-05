Varovanje v Madridu: pripravljeni na 'vojno', pričakujejo pa spektakel brez posebnosti

V Madridu veljajo posebne mere varovanja. To ni nič kaj nenavadnega. Tudi če ne bi bilo v zadnjih letih ves čas "preteče teroristične nevarnosti", je bil takšen dogodek, kot je finale Lige prvakov, vedno dobro varovan. Možje postave in vsi tisti, ki skrbijo za mir v hiši so na najvišji možni stopnji pripravljenosti, četrta stopnja potencialnega terorističnega napada, ki visi nad dogodkom, je pač dovolj resno opozorilo, da se v španski prestolnici lahko zgodi tudi črn scenarij. V navijaški coni v središču Madrida, na Plazi De Mayor, smo uspeli nekaj besed izmenjati z načelnikom Miguelom , ki je bil tako prijazen in nam navkljub ukazom nadrejenih, v odkritem in nevezanem pogovoru le uspel podati nekaj informacij okoli v varovanja "največjega enkratnega svetovnega športnega dogodka v Madridu.", če ne bomo objavili njegovega polnega imena.

Če je bilo v sredo in četrtek povsod (po) v Madridu še zelo mirno in je le malo stvari napeljevalo, da se bo v soboto na stadionu Wanda Metropolitano zgodil veliki športni dogodek, pa je bil petek že povsem navijaško obarvan. Zaenkrat brez večjih incidentov. Tako pravi tudi Miguel. "Navodila so, da skušamo poskrbeti za spremljanje dogodkov in nadzor. Zaenkrat razloga za hujše intervencije in represije nismo imeli." Je pa nekaj jasno. Gre za dogodek visokega rizika in tako tudi delujejo španska policija. "Saj verjetno veste, da bo to najbolj varovan dogodek v Madridu po finalu južnoameriške različice Lige prvakov - pokala Libertadores. Dvoboj Boce in Rioverja je bil izjemno varovan, a ta med Liverpoolom in Tottenhamom bo še bolj."