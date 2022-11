'Včasih mi je PSG-ja kar malce žal'

"Povrh vsega ima PSG proti Bayernu tudi zelo slabo tradicijo," je debato o omenjenem paru, udarila se bosta 14. februarja v Parizu in 7. marca v Münchnu, sklenil Miran Pavlin. Ta v drugem obračunu, ki je privabil veliko pozornosti, daje Liverpoolu prednost napram madridskemu Realu. Tudi zaradi tega, ker so imeli Španci že v minuli sezoni veliko sreče, da so prišli vse do konca.

Čeprav je igral za Porto, meni, da ima več možnosti za napredovanje v osmino finala Inter. Strinjal se je, da se bo Manchester City bržčas sprehodil mimo Leipziga in da Club Brugge ne bo uspel obdržati tako visoke ravni vse do februarja, kar da bo Benfica izkoristila. Čeprav je AC Milan aktualni italijanski prvak, daje več možnosti Tottenhamu, vlogo favorita v obračunu med Napolijem in Eintrachtom iz Frankfurta pa pripisuje Neapeljčanom. O favoritu na obračunu med Borussio Dortumundom in Chelseajem so se mnenja kresala.