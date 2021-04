Pol milijarde razlogov: Real bi lahko s pomočjo superlige poravnal kredit

Otoški The Timesje že pred nekaj meseci ekskluzivno objavil več strani dokumentov, ki naj bi dokazovali dogovarjanje o zagonu elitne superlige. A Evropska nogometna zveza (Uefa) je neprestano zatrjevala, da gre le za govorice oziroma za želje redkih posameznikov, zato Aleksandra Čeferina in sodelavcev januarja tudi ni preveč vznemirila informacija v italijanskih medijih, ki so se razpisali o sestanku predsednikov Juventusa in madridskega Reala, Andree Agnellijater Florentina Pereza.

Skoraj točno tri mesece kasneje je "počilo", rodilo se je novo evropsko tekmovanje, ki je naletelo na hud odpor z vseh koncev Evrope in nogometnega sveta. Madridski časnikASje na zgodovinski ponedeljek na svoji spletni strani objavil kratek pregled finančnih vidikov novega tekmovanja, ki so naravnost osupljivi.

Kredit za novi Bernabeu v hipu odplačan

Vsak od 15 klubov ustanoviteljev naj bi prejel 350 milijonov evrov, medse pa si bodo razdelili še 3,5 milijarde evrov (okoli 233 milijonov na klub), ki jih bodo lahko vložili v izboljšave infrastrukture ali za pokrivanje izgub zaradi pandemije novega koronavirusa. To pomeni, piše AS, da bo Real, čigar predsednik Perez je kot predsednik superlige tudi vodilna figura novega tekmovanja, takoj zaslužil kar 583 milijonov evrov.

"Tako bodo lahko v enem znesku plačali prenovo Bernabeua, za katerega so najeli kredit v višini 570 milijonov. Enak znesek bo sprva zagotovljen tudi Atleticu in Barceloni,"trdiAS. V prvotnih dokumentih sta se omenjala še dva nemška (Bayern in Borussia Dortmund) ter en francoski klub (Paris Saint-Germain), a zaenkrat omenjeni klubi še niso pristali na sodelovanje.

Prvotni načrt je predvideval mednarodne obračune sredi tedna, tako da bi lahko klubi še vedno nastopali v državnih prvenstvih. Igrali naj bi po sistemu dveh skupin s po desetimi ekipami (vsak z vsakim doma in v gosteh), prvi trije bi napredovali neposredno v četrtfinale, medtem ko bi o preostalih dveh četrtfinalistih odločale dodatne kvalifikacije med četrto- in petouvrščenima moštvoma. Igrali bi po sistemu dveh tekem, v finalu pa bi bila na sporedu ena. Skupaj bi tako v sezoni odigrali od 18 do 23 mednarodnih tekem, v Ligi prvakov jih lahko finalist odigra največ 13, če seveda ne štejemo morebitnih nastopov v kvalifikacijah.

Še višji prihodki z naslova TV-pravic, v igro vstopajo tudi nove platforme

"Tekmovanje zagotavlja veliko višje televizijske prihodke od tistih, ki jih zdaj prinaša Liga prvakov, 15 klubov ustanoviteljev bo prejelo še več kot tistih pet, ki se bodo tekmovanju priključili zaradi športnih dosežkov, poleg tega pa bo superliga tem 15 klubom omogočila, da s širnim svetom delijo po štiri tekme prek svojih lastnih digitalnih platform (spletne strani, televizije, družbena omrežja ...). To bo omenjene prihodke še zvišalo,"dodaja AS.

Omenjajo tudi izjave predsednika Pereza na decembrski skupščini kluba, ko je že več kot očitno namignil, da se obetajo velike spremembe.

"Brez teh sprememb nogomet ne bi mogel biti to, kar je danes," je dejal, ko se je spominjal, kako je Real sodeloval pri ustanovitvi Evropskega pokala, predhodnika Lige prvakov. "A potrebujemo novo spremembo. nogomet se mora spopasti s temi novimi časi. In tako bo Madrid želel, kot pravi (predsednik Mednarodne nogometne zveze, Gianni, op. a.) Infantino, zaščititi navijače. Navijači sami so se znašli pred natrpanim razporedom, ob katerem se je težko tudi poistovetiti s tekmovanjem, ki se odvija. Igralci zaradi te prenasičenosti utrpijo poškodbe. Reforma nogometa ne more čakati in z njo se je potrebno spopasti. Imamo odgovornost, da se za te spremembe borimo. Nove generacije predelajo več vsebine. Mora se izboljšati konkurenčnost in kakovost," je takrat še povedal Perez.