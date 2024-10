Večer bolečih porazov za velikane in muke strastnih španskih klubov

V sredo so v drugem krogu Lige prvakov nepričakovane poraze v gosteh doživeli Bayern München, Atletico Madrid in aktualni prvak Real Madrid. V Nemčiji se je za svojo predstavo proti Astoni Villi pod plazom kritik znašel Harry Kane. Diego Simeone je visok poraz (4:0) proti Benfici videl kot priložnost za napredovanje. V Lillu pa se je med porazom Reala proti domačem moštvu najbolj izpostavil Dani Carvajal. Za vas smo na enem mestu pripravili odzive vseh padlih velikanov.

Začnimo v Franciji, kjer je Real Madrid, po zmagi nad Stuttgartom v prvem krogu, v drugo klonil proti Lillu. Gostje iz španske prestolnice so po merilu nove statistične kategorije pričakovanih golov dosegli koeficient 0,96, kar pomeni, da si je francosko moštvo s koeficientom 1,29 pripravilo boljše priložnosti. Po obračunu se je tudi trener Reala strinjal z oceno, da so bili nasprotniki preprosto boljši. "Igrali so bolje. Težko nam je bilo vstopiti v tekmo. Priložnosti smo pripravili šele na koncu tekme, po podajah s strani. Moštvo ni bilo dobro. Nič, morali se bomo nekaj naučiti iz poraza in napredovati. Delovalo je, kot da smo to (po prejšnjih porazih op. a.) počeli, ampak danes smo naredili korak nazaj," je bil iskren izkušen italijanski strateg Carlo Ancelotti.

Statistika obračuna Lille - Real Madrid FOTO: Sofascore.com icon-expand

Real Madrid je v minulem desetletju postal sinonim za zmage v največjem evropskem klubskem tekmovanju, a tokrat je beli balet kljub nezadovoljstvu svojih igralcev moral priznati premoč odločnemu nasprotniku. Zadnje minute obračuna je izkušeni branilec Reala Dani Carvajal preživel v nenehni bitki s pobiralci žog, ki pričakovano niso bili najbolj učinkoviti pri svoji edini nalogi čim hitrejšega vračila žog v polje igre. Enega od njih je celo odrinil.

Strastni španski reprezentant se je vpletel tudi v bojevit pogovor Realovega branilca Antonia Rüdigerja in branilca Lilla Bafodeja Diakiteja, saj je nasprotnika v nekem trenutku nasilno prijel za vrat. Sodnik Maurizio Mariani ga za neprimerno potezo ni kaznoval z rumenim kartonom.

Jan Oblak je bil premagan kar štirikrat Portugalska Benfica je v Lizboni proti Atleticu našega Jana oblaka popolnoma dominirala v vseh statističnih kategorijah. Prvi zadetek za portugalsko moštvo je v 13. minuti dosegel Kerem Akturkoglu. V drugem polčasu je Oblakovo mrežo po enajstmetrovki najprej zatresel zimzeleni nekdanji nogometaš Atleticovega velikega tekmeca Reala Angel Di Maria. V 75. minuti je tretji gol dosegel branilec Benfice Alexander Bah, končni izid 4:0 pa je v 84. minuti postavil Turek Orkun Kökcü.

Statistika obračuna Benfica - Atletico Madrid FOTO: Sofascore.com icon-expand

Kljub prepričljivemu porazu in dejstvu, da njegov Atletico po zmagi na prvem obračunu zaseda šele 23. mesto v ligaškem delu, je bil trener Madridčanov Diego Simeone po obračunu optimističen. "Vedno razmišljam pozitivno in mislim, da je to dobra priložnost, da napredujemo. Pred tem smo igrali zelo dobro, danes pa nismo igrali, kot smo pričakovali, ampak morali bomo naprej. Igrali smo slabo, oni so igrali dobro in to moramo sprejeti," je po tekmi dejal Simeone.

Benfica bi lahko nasprotnike še bolj ponižala, če vrat Atletica ne bi čuval kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak, ki je s serijo odličnih obramb reševal svoje nebogljene soigralce. Španski mediji po prvih dveh krogih pišejo o "Eurofiasku", kot ga je poimenoval časnik AS. Španska moštva so v prvih dveh krogih zbrala zgolj devet od možnih 24 točk. Manj od Italijanov, ki so jih zbrali 15 od možnih 30, Nemcev in Francozov s 16 od 24 možnih točk in Angležev, ki so zbrali kar 20 od 24 točk. Celo Portugalci z zgolj dvema moštvoma v ligaškem delu (Sporting in Benfica) se lahko pohvalijo z boljšim izkupičkom 12 točk. Če bi se ligaški del zaključil po drugem krogu, se niti eno špansko moštvo ne bi neposredno uvrstilo v osmino finala, kamor vodi prvih osem mest. Trenutno najvišje mesto zaseda 16. Barcelona, Real je na 17. mestu, Atletico na 23., Girona pa je brez osvojene točke 30. Unai Emery, Bayernov krvnik Aston Villa po prihodu Unaia Emeryja naravnost blesti. Če je njihova uvrstitev v Ligo prvakov nekatere presenetila, je zdaj jasno, da bo moštvo iz Birminghama resen dejavnik v prenovljenem sistemu Uefinega tekmovanja. Po pričakovani in prepričljivi zmagi v prvem krogu proti švicarskemu moštvu Young Boys (3:0) je zdaj veliko bolj presenetljivo padel nemški velikan Bayern. Edini gol na tekmi je dosegel super rezervist Jhon Duran.

icon-expand FOTO: Sofascore.com

icon-expand FOTO: Sofascore.com

Statistika obračuna Aston Villa - Bayern München icon-picture-layer-2 1 / 2

Villa je moštvu iz Münchna prizadejala prvi poraz v "skupinskem" delu Lige prvakov po neverjetni seriji 41 tekem brez poraza. Vas zanima, kdaj in proti komu je Bayern pred tem zadnjič izgubil? Ravno proti Emeryju, ki je leta 2017 vodil francoski PSG. S to zmago je Emery postal šele drugi trener v zgodovini, ki je Bayern premagal s tremi različnimi klubi. Pred njim je to storil Jose Mourinho, ki mu je to uspelo z Interjem, Real Madridom in Chelseajem. Emery je poleg Ville in PSG-ja slavil tudi z Villarealom. Villa zdaj s popolnim izkupičkom zaseda šesto mesto na lestvici, na kateri se med najboljšimi osmimi klubi nahajata še angleška Manchester City in Liverpool.