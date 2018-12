Morata v Milan, Higuain pa k Chelseaju

Če je verjeti nekaterim italijanskim medijem, pritrjujejo jim tudi otoški, je pred durmi veliki januarski posel, ki bo vključil Argentinca Gonzala Higuaina in ŠpancaAlvara Morata. Slednji je zelo nezadovoljen s statusom pri londonskem Chelseajem in vlogo, ki jo ima v ekipi trenerja Maurizija Sarrija. Higuain, ki je pred sezono po prihodu Cristiana Ronalda moral zapustiti Juventus, se nikakor ne vidi v projektu Milana in tudi že pogleduje na Otok. Tam ga z odprtimi rokami čaka njegov Maurizio Sarri. "Vse skupaj mora še odobriti Juventus, ki je lastnik pravic Gonzala Higuaina. Ta se ne vidi več v Milanu, tako kot Morata išče čimprejšnji odhod iz Chelseaja. Edina težava utegne biti ta, da siHiguaina bolj kot londonsko vodstvo, ki mu ni blizu nakup nogometašev nad 30 leti, želi Sarri, ki ima z Argentincem odlične izkušnje že iz Napolija," pišeCorriere Dello Sport, ki trdi, da se bo posel vendarle zgodil že pozimi.