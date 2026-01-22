'Veliko bolj kot ta jubilej bi mi pomenile tri točke iz Istanbula'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Atletico je sijajno odprl tekmo v Turčiji, saj je Giuliano Simeone zadel že v četrti minuti. Toda Turki so se hitro vrnili v igro, in sicer z avtogolom Marcosa Llorenteja v 20. minuti. Tekma nato ni več ponudila golov, čeprav je med drugim Atletico imel v zadnjih minutah dve lepi priložnosti, še lepšo pa v 94. minuti Galatasaray, a je izvrstno posredoval prav Jan Oblak, ki je postal prvi Slovenec v stotimi tekmami v Ligi prvakov.

Jan Oblak FOTO: Atletico Madrid

"Veliko bolj in veliko raje kot ta jubilej bi proslavljal zmago in tri točke, ki so bile še kako pomembne v boju za končnico. Razočaran sem in jezen hkrati. Resda je vedno težko igrati na takšnih gostovanjih, kot je bilo to v Istanbulu, toda mi smo Atletico in moramo tudi takšne zahtevne tekme končati v svojo korist," je po tekmi z Galatasarayem modroval slovenski reprezentančni kapetan, ki še vedno hrepeni po lovorikah v dresu madridskega Atletica.

"To je moje poslanstvo, to je moje hrepenenje. Osvojiti in osvajati lovorike s klubom. Upam in verjamem, da bomo v tej sezoni klubske vitrine obogatili z vsaj eno," je med drugim dejal 33-letni čuvaj mreže Atletov, ki se zaveda, da bo proti norveškemu prvaku prihodnji teden na domači Metropolitani pomembna zgolj in samo zmaga.

"Nimamo vsega zgolj v svojih rokah, odvisni smo tudi malo o drugih, toda mi moramo narediti svoje. Vse tri točke so v tej smeri nujne."