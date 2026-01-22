Naslovnica
Liga prvakov

'Veliko bolj kot ta jubilej bi mi pomenile tri točke iz Istanbula'

Istanbul, 22. 01. 2026 12.05 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Jan Oblak

Kapetan nogometne reprezentance Slovenije Jan Oblak je s svojim Atleticom iz Madrida v 7. krogu Lige prvakov gostoval v Istanbulu pri Galatasarayu, dobil točko za 1:1 in se bo še zelo potil v boju za neposredni preboj v končnico. Škofjeločan je bil po tekmi v Turčiji razočaran in jezen hkrati, saj se zaveda, da Atleti nimajo več vsega v svojih rokah ...

Atletico je sijajno odprl tekmo v Turčiji, saj je Giuliano Simeone zadel že v četrti minuti. Toda Turki so se hitro vrnili v igro, in sicer z avtogolom Marcosa Llorenteja v 20. minuti. Tekma nato ni več ponudila golov, čeprav je med drugim Atletico imel v zadnjih minutah dve lepi priložnosti, še lepšo pa v 94. minuti Galatasaray, a je izvrstno posredoval prav Jan Oblak, ki je postal prvi Slovenec v stotimi tekmami v Ligi prvakov. 

Jan Oblak
Jan Oblak
FOTO: Atletico Madrid

"Veliko bolj in veliko raje kot ta jubilej bi proslavljal zmago in tri točke, ki so bile še kako pomembne v boju za končnico. Razočaran sem in jezen hkrati. Resda je vedno težko igrati na takšnih gostovanjih, kot je bilo to v Istanbulu, toda mi smo Atletico in moramo tudi takšne zahtevne tekme končati v svojo korist," je po tekmi z Galatasarayem modroval slovenski reprezentančni kapetan, ki še vedno hrepeni po lovorikah v dresu madridskega Atletica. 

"To je moje poslanstvo, to je moje hrepenenje. Osvojiti in osvajati lovorike s klubom. Upam in verjamem, da bomo v tej sezoni klubske vitrine obogatili z vsaj eno," je med drugim dejal 33-letni čuvaj mreže Atletov, ki se zaveda, da bo proti norveškemu prvaku prihodnji teden na domači Metropolitani pomembna zgolj in samo zmaga.

"Nimamo vsega zgolj v svojih rokah, odvisni smo tudi malo o drugih, toda mi moramo narediti svoje. Vse tri točke so v tej smeri nujne."

nogomet jan oblak

