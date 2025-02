Prve tekme play-offa za uvrstitev v osmino finala Lige prvakov so za nami in med klubi, ki so si zagotovili prednost pred povratno tekmo je tudi Bayern München. Bavarski velikan se je nekoliko bolj od pričakovanj namučil s škotskim Celticom in koncu slavil z 2:1, zaradi česar trener nemškega moštva Vincent Kompany opozarja, da delo še ni opravljeno.

"Vem, da je reči to kliše, vendar je za nami šele prvi polčas obračuna. Na splošno sicer mislim, da smo dosegli dober rezultat. Mislim, da navijači Celtica niso videli veliko porazov na domačem stadionu, še posebej ne v Evropi. Tako da lahko cenimo pomembnost tekme, lahko cenimo pomembnost zmage. Povratno tekmo igramo doma, kjer smo v dobri formi in to bomo poskušali unovčiti prihodnji teden. Pred tem pa nas že v soboto čaka zelo pomembna tekma (proti Bayerju Leverkusnu v Bundesligi op. a.). Tako da se moramo sedaj osredotočiti nanje," je novinarsko konferenco po zmagi nad Celticom odprl trener Bavarcev Vincent Kompany.

38-letni Belgijec na klopi Bayerna je po tekmi sicer priznal, da ni zadovoljen s padcem koncentracije v drugem polčasu zaradi katerega je Celtic prišel do zadetka, ki se b boju za napredovanje v osmino finala lahko izkaže za še kako pomembnega: "Prisotna je bila frustracija. Imeli smo dolga obdobja, ko smo bili dominantni, česar ne jemljem kot nekaj samoumevnega. To ni enostavno. A včasih se moraš tudi znati obraniti. Mi smo se dobro branili, potem pa jim pustili zadeti gol iz standardne situacije, kar vpliva na potek obračuna. Toda mislim, da smo na splošno naredili dovolj, da smo si zaslužili zmago in da smo po prvi tekmi v spodobnem položaju."

Vincent Kompany

Kasper Schmeichel je najbolj 'redna stranka' Harryja Kane-a, saj je angleški napadalec danskemu vratarju zabil že 19 zadetkov.

Ključen mož ob zmagi Bayerna nad Celticom je bil angleški napadalec Harry Kane, ki je zadel že sedmi zadetek na osmih evropskih tekmah za Bayern in hkrati že 29. na prav toliko tekmah v vseh tekmovanjih v aktualni sezoni.

"Odkar sem sam igral proti njemu, se je zelo izboljšal. Že prej je bil vrhunski napadalec, a je napredoval na vseh področjih. In v tej vlogi kot sem sedaj vam lahko iz prve roke povem, zakaj se je izboljšal. Na treningih trenira tako, kot trenirajo mladinci, ki se še vedno trudijo, da bi se uveljavili v moštvu. Če to združite z njegovim talentom in spretnostjo, ni presenetljivo, da mu gre tako dobro. Ko je govora o igri pred nasprotnikovim golom ima seveda nekaj posebnega, pri tem je neizprosen. In verjemite, da ne mislim, da Kane lahko zamenja natikače za kopačke, gre na zelenico in zabija gole. Takšnih igralcev, ki se zanašajo samo na talent sem videl veliko, ampak pri Kane-u ne gre za kaj takega. V njegovem primeru gre za trdo delo," je bil po tekmi Kompany poln hvale na račun kapetana Anglije.

Harry Kane

Kane in soigralci bodo prednost iz prve tekme branili in se za osmino finala Lige prvakov borili že prihodnji torek, ko si boste od 20.30 dalje tudi povratno tekmo lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.