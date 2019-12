Veratti: Icardi se je odlično vklopil, lahko posežemo tudi po Ligi prvakov

V intervjuju zaLa Gazzetto dello Sport se je Marco Verratti dotaknil življenja v Parizu, Lige prvakov in tudi poletnega prišleka Maura Icardija. "V Franciji se počutim odlično in nesmiselno bi bilo, da bi menjal okolje," je sprva povedal 27-letnik, ki je te besede nedavno potrdil, ko je podaljšal pogodbo s Parižani. Ta ga na Park princev sedaj veže vse do leta 2024. Italijana veseli tudi dejstvo, da je klub poleti kot športni direktor okrepil Brazilec Leonardo: "Z njim je odlično sodelovati. Nogomet pozna do potankosti, skupaj lahko dosežemo velike uspehe."



Veratti se zaveda, da je zvezdniški PSG med favoriti za naslov Lige prvakov, čeprav v zadnjih sezonah ni uspel priti dlje od četrtine finala. "Da, vsekakor nas upravičeno uvrščajo med favorite. Imamo izjemne posameznike, kot so Kylian Mbappe, Neymarin Icardi, a ne smemo pozabiti, da v tem tekmovanju nastopajo ekipe z Messiji in Ronaldi," je v napovedih vseeno nekoliko previden italijanski vezist.



27-letnik, ki je v Parizu vse od leta 2012, je vesel, da se jim je poleti iz Interja pridružil argentinski napadalec Icardi: "V Italiji je dosegel preko 100 zadetkov. Bil je kapetan Interja v zelo zahtevnih časih, kar nikakor ni enostavno. Odlično se je vklopil v ekipo, veliko lahko pripomore k našim uspehom. Menim, da lahko z njim posežemo tudi po tako želeni evropski kroni."