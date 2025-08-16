Veste koliko je 'zapravil' Guardiola odkar je trener? Raje ne ...

Pep Guardiola se s trenerskim poslom ukvarja že 17 let, v tem času je osvojil 38 lovorik, tudi trikrat laskavo Ligo prvakov. V času svoje trenerske poti je vodil Barcelono B, prvo ekipo Barce, Bayern München, od leta 2016 pa trenira Manchester City.
Njegov najdražji nakup, oziroma zahteva, da vodstvo kupi določenega nogometa pa je prestop Jacka Grealisha iz Aston Ville v Manchester City za 117 milionov evrov. Levi krilni napadalec je na 157 tekmah sodeloval pri 75 zadetkih. To sezono bo 29-letni Anglež še naprej igral na Otoku, kot posojen nogometaš bo nosil dres Evertona, ki bo imel po sezoni možnost odkupa.
Najdražji prestopi v času kariere Pepa Guardiole:
Jack Grealish - 117 milijonov evrov (Aston Villa - Manchester City)
Joško Gvardiol - 90 milijonov (RB Leipzig - Manchester City)
Omar Marmoush - 75 milijonov (Eintracht - Manchester City)
Ruben Dias - 71 milijonov
Rodri - 70 milijonov
Riyad Mahrez - 67 milijonov
Mourinho in Ancelotti takoj za Guardiolo
Na drugem mestu seznama najbolj zapravljivih trenerjev se nahaja kontroverzni Portugalec Jose Mourinho, ki je v svojem trenerskem času porabil 1,9 milijarde evrov skozi prestope v devetih klubih. Najdražji je bil nakup Francoza Paula Pogbaja iz Juventusa v Manchester United za točno 105 milijonov evrov. Tretji je Italijan Carlo Ancelotti s 1,8 milijarde evrov, v času njegove ere pa je prišel prestop Juda Bellinghama (127 milijonov evrov) in Garetha Bala (100 milijonov evrov). Oba ste prišla v Real Madrid.
Top 6 trenerjev po zapravljivosti na prestope:
Pep Guardiola - 2,0 milijarde evrov
Jose Mourinho - 1,9 milijarde
Carlo Ancelotti - 1,8 milijarde
Diego Simeone - 1,5 milijarde
Massimiliano Allegri - 1,4 milijarde
Antonio Conte - 1,36 milijarde
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.