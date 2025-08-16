Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Veste koliko je 'zapravil' Guardiola odkar je trener? Raje ne ...

Manchester, 16. 08. 2025 11.58 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
4

Španski nogometni strokovnjak Pep Guardiola je uradno trener z največjo potrošnjo na prestope v zgodovini sploh. Po podatkih Transfermarketa je 54-letni Katalonec v času svoje trenerske kariere "odgovoren" za dve milijardi evrov stroškov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pep Guardiola se s trenerskim poslom ukvarja že 17 let, v tem času je osvojil 38 lovorik, tudi trikrat laskavo Ligo prvakov. V času svoje trenerske poti je vodil Barcelono B, prvo ekipo Barce, Bayern München, od leta 2016 pa trenira Manchester City. 

Pep Guardiola
Pep Guardiola FOTO: Profimedia

Njegov najdražji nakup, oziroma zahteva, da vodstvo kupi določenega nogometa pa je prestop Jacka Grealisha iz Aston Ville v Manchester City za 117 milionov evrov. Levi krilni napadalec je na 157 tekmah sodeloval pri 75 zadetkih. To sezono bo 29-letni Anglež še naprej igral na Otoku, kot posojen nogometaš bo nosil dres Evertona, ki bo imel po sezoni možnost odkupa.  

Najdražji prestopi v času kariere Pepa Guardiole:
Jack Grealish - 117 milijonov evrov (Aston Villa - Manchester City)
Joško Gvardiol - 90 milijonov (RB Leipzig - Manchester City)
Omar Marmoush - 75 milijonov (Eintracht - Manchester City)
Ruben Dias - 71 milijonov
Rodri - 70 milijonov
Riyad Mahrez - 67 milijonov

Jose Mourinho in Carlo Ancelotti
Jose Mourinho in Carlo Ancelotti FOTO: AP

Mourinho in Ancelotti takoj za Guardiolo
Na drugem mestu seznama najbolj zapravljivih trenerjev se nahaja kontroverzni Portugalec Jose Mourinho, ki je v svojem trenerskem času porabil 1,9 milijarde evrov skozi prestope v devetih klubih. Najdražji je bil nakup Francoza Paula Pogbaja iz Juventusa v Manchester United za točno 105 milijonov evrov. Tretji je Italijan Carlo Ancelotti s 1,8 milijarde evrov, v času njegove ere pa je prišel prestop Juda Bellinghama (127 milijonov evrov) in Garetha Bala (100 milijonov evrov). Oba ste prišla v Real Madrid.

Top 6 trenerjev po zapravljivosti na prestope:
Pep Guardiola - 2,0 milijarde evrov
Jose Mourinho - 1,9 milijarde
Carlo Ancelotti - 1,8 milijarde 
Diego Simeone - 1,5 milijarde 
Massimiliano Allegri - 1,4 milijarde
Antonio Conte - 1,36 milijarde 

nogomet guardiola city
Naslednji članek

Dani Olmo žrtev slabe krvne finančne slike pri Barceloni?

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Voly
16. 08. 2025 12.42
+1
Je Guardiola trener ali "finančnik" pri Cityju? Zapravil je tisti, ki je lastnik. Trapast naslov.
ODGOVORI
1 0
komarec
16. 08. 2025 12.38
-1
Tak trener sem lahko tudi jaz, razlika je v tem da meni tistega denarja ne bi dali.
ODGOVORI
0 1
Franci123
16. 08. 2025 12.33
Bodi novinar in napiši še prihodke od prodaj teh trenerjev.
ODGOVORI
0 0
Andrej Petek
16. 08. 2025 12.31
Miliona eura? Mi nekdo dobro prepisal v slovenščinoi-)
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089