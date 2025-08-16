Veste koliko je 'zapravil' Guardiola odkar je trener? Raje ne ...

Španski nogometni strokovnjak Pep Guardiola je uradno trener z največjo potrošnjo na prestope v zgodovini sploh. Po podatkih Transfermarketa je 54-letni Katalonec v času svoje trenerske kariere "odgovoren" za dve milijardi evrov stroškov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pep Guardiola se s trenerskim poslom ukvarja že 17 let, v tem času je osvojil 38 lovorik, tudi trikrat laskavo Ligo prvakov. V času svoje trenerske poti je vodil Barcelono B, prvo ekipo Barce, Bayern München, od leta 2016 pa trenira Manchester City.

Pep Guardiola FOTO: Profimedia icon-expand

Njegov najdražji nakup, oziroma zahteva, da vodstvo kupi določenega nogometa pa je prestop Jacka Grealisha iz Aston Ville v Manchester City za 117 milionov evrov. Levi krilni napadalec je na 157 tekmah sodeloval pri 75 zadetkih. To sezono bo 29-letni Anglež še naprej igral na Otoku, kot posojen nogometaš bo nosil dres Evertona, ki bo imel po sezoni možnost odkupa. Najdražji prestopi v času kariere Pepa Guardiole:

Jack Grealish - 117 milijonov evrov (Aston Villa - Manchester City)

Joško Gvardiol - 90 milijonov (RB Leipzig - Manchester City)

Omar Marmoush - 75 milijonov (Eintracht - Manchester City)

Ruben Dias - 71 milijonov

Rodri - 70 milijonov

Riyad Mahrez - 67 milijonov

Jose Mourinho in Carlo Ancelotti FOTO: AP icon-expand