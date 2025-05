VIDEO in FOTO: To je start pred golom Interja za 3:3, so pri Barci upravičeno razjarjeni?

Inter in Barcelona sta odigrala redko videnih 210 minut nogometa na najvišji ravni. Trinajst zadetkov na dveh tekmah, kopica priložnosti in razplet po okusu tistih, ki imajo radi (nogometne) trilerje, srhljivke, morda tudi grozljivke ... Vse se je odločalo v podaljšku, ki pa si ga je Inter zagotovil z golom v sodnikovem podaljšku. Privrženci Barce, kot tudi nogometni tabor katalonskega ponosa so prepričani, da so črno-mori prišli do izenačenja na nedovoljen način. Več v videu ...