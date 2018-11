VIDEO: Mourinhu se je 'utrgalo' po golu za zmago: 'Vsi moji sovražniki so gotovo žalostni'

Manchester United si je proti švicarski ekipi Young Boys priigral tri točke v prvi minuti sodniškega dodatka, ko je bil uspešen Belgijec Marouanne Fellaini. S tem so v izločilne boje napredovali rdeči vragi. "Štirinajstkrat sem igral skupinski del Lige prvakovz različnimi klubi in vsakič odšel v osmino finala. Takrat, ko s svojimi ekipami nisem igral v Ligi prvakov, pa sem osvojil Ligo Evropo. Toliko mojim številnim sovražnikom v poduk in kost za glodanje," je po srečni zmagi proti švicarskim prvakom iz Berna (1:0), po kateri so se Angleži že uvrstili med 16 najboljših ekip v Evropi, povedal kontroverzni trener Manchester Uniteda Jose Mourinho. "Gotovo so vsi tisti, ki me ne marajo zelo žalostni, ker smo zmagali in se prebili v izločilne boje. Vztrajali bomo na svoji poti in jih tudi v bodoče "žalostili" z zmagami," je otoškim novinarjem "obljubil" 55-letni Portugalec, ki se seveda ni mogel izogniti vprašanju, kako da se je na takšen, zelo neposreden, način veselil odločilnega gola za zmago. "To je bilo zgolj olajšanje. Ne bi si zaslužili remija, bili smo veliko boljši od tekmecev in po golu se mi je odvalil kamen od srca. Fantom vse čestitke, da so vztrajali do konca in bili nagrajeni."