'Proti Cityju želim pri svojih fantih videti ponižnost in ambicioznost'

Manchester, 17. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Alvaro Arbeloa

Torkov večer bo postregel z novim spektaklom v Ligi prvakov, sedaj že tradicionalnim dvobojem med Manchester Cityjem in Real Madridom. Galaktiki so na prvi tekmi slavili s 3:0 in tako na Otok pripotovali z lepo prednostjo, ki pa jo bodo morali ubraniti tudi na trdnjavi sinjemodrih. Da bo to vse prej kot enostavno, se zaveda tudi strateg Madridčanov Alvaro Arbeloa, ki od svojih varovancev na povratni tekmi zahteva enako zagnanost kot na prvi. Obračun med španskim in angleškim velikanom bomo prenašali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

Madridčani so si na prvi tekmi, ki je bila odigrana na Bernabeuu, priigrali tri gole prednosti, kljub temu pa Španec na klopi Reala Alvaro Arbeloa poudarja, da bodo morali v tekmo kreniti z enakim pristopom kot pred slabim tednom dni.

"Nimamo drugega cilja, kot da pridemo na zelenico z enako ali še večjo ponižnostjo in predanostjo, kot smo jo izkazali na prvi tekmi, ter zmagamo. Ne bo enostavno, saj je na tem stadionu težko igrati, njihovi navijači jih bodo gotovo močno spodbujali. Videti želim enak Real Madrid kot prejšnji teden, videti želim ponižnost in ambicioznost," je dan pred obračunom razmišljal Arbeloa in opozarjal, da bo tekma proti Cityju vse prej kot enostavna.

"Zavedamo se težavnosti jutrišnje tekme in nasprotnika, s katerim se bomo srečali. Če želimo zmagati, ne smemo imeti v mislih ničesar drugega, kot da odigramo vsaj na tako visoki ravni kot na prvi tekmi. Če bomo igrali povezano, s trudom in žrtvovanjem, pa jih lahko spravimo v težave," meni 43-letni Španec.

Pred zahtevno tekmo se je strateg nasprotne ekipe Pep Guardiola presenetljivo odločil svojim varovancem nameniti dan počitka. Arbeloa se o pravilnosti odločitve svojega tekmeca ne sprašuje. "Pred kratkim sem slišal, da je vodil že 987 tekem, zato ne bom jaz tisti, ki si mu bo drznil dajati nasvete. Dobro se poznajo, to, da danes niso trenirali skupaj, ne bo veliko spremenilo jutrišnjega rezultata."

Bo pa zasedba Madridčanov nekoliko oslabljena, saj Arbeloa ne bo mogel računati na Rodryga, Danija Ceballosa, Ederja Militaa, Davida Alabo, Ferlanda Mendyja in Raula Asencia. Še vedno je poškodovan tudi Jude Bellingham, ki je s soigralci pripotoval v Manchester.

"Bellingham je želel biti z ekipo, a jutri ne bo stopil na zelenico. Vesel sem, da se bliža datum njegovega povratka, jutri bo z ostalimi fanti opravil tudi del treninga. Bo eden izmed vodilnih mož zunaj zelenice in za soigralce je pomembno, da je tukaj z nami."

Se pa bo po poškodbi kolena v igro vrnil francoski napadalec Kylian Mbappe, ki je letos vodilni strelec Reala. Kljub odlični strelski statistiki pa so trenerja belega baleta v Angliji zbrani mediji izzvali tudi z vprašanjem, ali galaktiki igrajo bolje, ko je njihov prvi zvezdnik na klopi.

"Težko si je predstavljati, da je ekipa lahko bolj konkurenčna brez najboljšega igralca na svetu. Ampak taka mnenja zelo veliko povedo o tem, kako dobro se lahko odrežemo kot ekipa," pa je tovrstne očitke zavrnil Španec.

Kako se bodo Madridčani tokrat odrezali proti Cityju, bomo videli že danes zvečer, obračun bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO.

