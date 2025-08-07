Vidovšek podaljšal pogodbo z Olimpijo

Matevž Vidovšek trenutno še okreva po poškodbi in se bo treningom ekipe priključil v naslednjih tednih. Ob podpisu pogodbe je za klubsko spletno stran povedal: "Srečen sem, da podaljšujem pogodbo z Olimpijo. To je klub, ki mi je vedno stal ob strani – v dobrem in slabem. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Zato nisem imel nobenih pomislekov glede podaljšanja. Zahvaljujem se vsem zaposlenim v klubu in komaj čakam, da se vrnem na treninge ter pomagam ekipi do zastavljenih ciljev."