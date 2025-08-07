Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Vidovšek podaljšal pogodbo z Olimpijo

Ljubljana, 07. 08. 2025 14.32 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
2

Iz pisarne NK Olimpija Ljubljana prihaja novica, da vratar Matevž Vidovšek podaljšuje sodelovanje z zmaji do poletja 2028. Vidovšek se je zeleno-belim pridružil januarja 2021 in že leta 2023 osvojil dvojno krono. V naslednjih dveh sezonah je odigral ključno vlogo pri uvrstitvah v Konferenčno ligo ter lansko sezono zaključil kot najboljši vratar prvenstva, ki ga je s soigralci sklenil z dvigom pokala. Njegov doprinos in kvaliteta nista ostali neopaženi niti na reprezentančni ravni, kjer se je uveljavil kot standardni član slovenske izbrane vrste.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Matevž Vidovšek trenutno še okreva po poškodbi in se bo treningom ekipe priključil v naslednjih tednih. Ob podpisu pogodbe je za klubsko spletno stran povedal: "Srečen sem, da podaljšujem pogodbo z Olimpijo. To je klub, ki mi je vedno stal ob strani – v dobrem in slabem. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Zato nisem imel nobenih pomislekov glede podaljšanja. Zahvaljujem se vsem zaposlenim v klubu in komaj čakam, da se vrnem na treninge ter pomagam ekipi do zastavljenih ciljev."

Preberi še Boromisa ne izključuje povratka Sancheza: Slišala sva se

Zadovoljstva ob podaljšanju ni skrival niti športni direktor Goran Boromisa: "Matevž je eden temeljnih stebrov Olimpije. Zahvaljujem se mu, da verjame v naš projekt. Upam, da se čim prej vrne v trenažni proces. Zeleni Vida je naš steber – in tako tudi ostaja v prihodnje," je za uradno spletno stran kluba še povedal Boromisa.

nogomet Vidovšek
Naslednji članek

Ter Stegen in Barcelona sta se pobotala

Naslednji članek

Je saga okoli Šeška res končana? Leipzig zavrnil ponudbo Manchester Uniteda

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trembalajek
07. 08. 2025 14.55
+2
Zdaj, ko je podaljšal pogodbo, ga bodo pa začeli bolj intenzivno prodajati, ker bodo lahko zahtevali večjo odškodnino.
ODGOVORI
2 0
kapljač1
07. 08. 2025 14.46
+3
Prenehajte jemati izjave od Gorana Boromisa, dokler ne bo govoril Slovensko
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089