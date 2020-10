Vieri: Messi je čarovnik, ko se bo upokojil, bom vrgel stran TV

Legenda italijanskega nogometa Christian Vieri , ki je osvojil Serie A z Juventusom v sezoni 1996/97, za azzurre pa je zbral 49 nastopov, je bil navdušen nad Messijevo predstavo v Torinu. Messi je v sredo z Barcelono gostoval pri stari dami v Ligi prvakov in zmagal z 2:0. Bil je podajalec za prvi zadetek blaugrane, na 2:0 pa je povišal z bele točke. Pri tem je šestkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega na svetu dosegel pet ključnih podaj in 65 uspešnih podaj na tekmečevi polovici.

Nad njegovimi predstavami je bil Vieri očaran. "Videli smo neverjetno Barcelono, ki bi zlahka lahko dosegla tudi šest, sedem golov. Res so igrali fantastično. To je nogomet na povsem drugi ravni,"je dejal Vieri za CBS Sports. "Messi je čarovnik, on je Harry Potter nogometa in ko bo prenehal igrati, bom vrgel svoj televizor stran. Ne bom več delal za nobeno televizijo, raje bom gledal Netflix, tako je,"je še dejal Vieri in dodal: "Ko bo Messi odnehal, ne bo več ničesar za gledati."

Ob tem je dodal, da ne more verjeti, kako je lahko Barcelona pred dnevi v španskem prvenstvu izgubila El clasico proti Realu: "Če ste videli Barcelono igrati sinoči proti Juventusu, potem boste dejali, da ta ekipa ne more letos izgubiti nobene tekme več proti kateremu koli tekmecu. To je nemogoče, glede na to, kako je Barca igrala."