Vijoličasti bojevniki na domačih tleh: 'Olajšanje in zadovoljstvo. Seveda tega nismo skrivali'

Spomnimo, NK Maribor si je po podaljšku v Stockholmu kljub porazu z 2:3 zagotovil napredovanje v tretji krog kvalifikacij Lige prvakov . Junak napredovanja je bil romunski vezist Alexandru Cretu, ki je žogo z glavo v 117. minuti zabil za končnih 2:3. Maribor je zavoljo zmage na prvi tekmi napredoval po pravilu gola v gosteh več (skupni izid 4:4). Eden od strelcev v Stockholmu je bil tudi Andrej Kotnik, ki smo ga povabili tudi pred naš mikrofon."Živčnost je bila prisotna, vodili so trikrat med tekmo, težko se je potem vrniti, nam je uspelo in vračamo se zadovoljni. Po tekmi je bilo olajšanje in zadovoljstvo. Seveda tega nismo skrivali in pokazali, da smo res veseli za napredovanje," je povedal Andrej Kotnik . Celoten pogovor s Primorcem v dresu Maribora si lahko ogledate v priloženem video posnetku.

Smejalo se je tudi trenerju Darku Milaniču, ki je po slabem začetku v domačem prvenstvu, kjer Maribor po treh krogih drži šele osmo mesto, potreboval evropski uspeh za mirno nadaljevanje na klopi Maribora. "Bilo je zelo napeto, tako kot se dogaja po navadi, ko sta dva tako kvalitetna nasprotnika na igrišču. Potem je napeto, verjeli smo do konca in na našo srečo tudi uspeli. Zgodnji gol nam je zelo porušil načrte. Cela tekma je bila takšna, nekaj smo si želeli, napravili smo načrt, a se je vse skupaj hitro porušilo. Celotna tekma je potekala v takem tonu," je povedal Izolan na klopi Maribora. Najbolj pomembno je to, da so fantje verjeli v zmago. Težke trenutke smo preživeli, smo trpeli, da smo odigrali dober nogomet proti moštvu, ki je na prvi in drugi tekmi pokazalo, da je zelo dobro," je še razlagal Milanič. Ta je priznal, da je že ob priložnosti Jasmina Mešanovića žogo videl v golu. "Jaz sem dejansko videl to žogo že v golu, tako da sem se že preden je Mešanović streljal, veselil zadetka ... No, sem se pa potem zares razveselil, ko je zadel Alexandru,"je priznal Milanič (celoten pogovor s trenerjem Maribora v priloženem video posnetku).