Vijoličasti samozavestno nad Rosenborg: Za takšne tekme se živi

V slovenskem prvenstvu branilcem naslova iz Maribora sicer ne gre po načrtih, saj so še brez zmage, a zdaj je v ospredju vendarle evropska scena. Tekma z Rosenborgom bo peta evropska za vijoličaste v tem poletju. Na torkovi novinarski konferenci pred dvobojem je mariborski strateg Darko Milaničrazložil, kako se bodo lotili tekmeca ter iskal morebitne primerjave s prejšnjim, prav tako skandinavskim nasprotnikom. Maribor je v drugem krogu AIK Solno premagal po podaljšku z zadetkom Alexandruja Cretuja 117. minuti. Milanič se zaveda, da bo tokrat delo vsaj tako težko kot proti Švedom.

VERJETNOST

"Rosenborg je podoben AIK po nekaterih stvareh, recimo ob prekinitvah. Na to moramo biti pozorni, zelo podobno napadajo pri predložku v 16-metrski prostor. Na igrišču pa je postavljen drugače, kot kolektiv so zelo izenačeni in tehnični. Imajo svoj značilen način," je norveške nasprotnike analiziral Milanič.

"Nasprotniki v Evropi igrajo v gosteh drugače kot doma. Pogledali smo si jih v živo in videli smo tisto, kar je zelo pomembno. Postavili so se na svojo polovico, potem pa gradili napad in so mirni in skušajo nasprotnika izigrati," je še dejal Milanič. Na tekmi zaradi kartonov ne bo strelca odločilnega gola v Solni.