Villarreal znova navdušil: navijačem bo kril polovico gostovanja na Anfieldu

Pred dnevi je Villarreal objavil cene vstopnic za domači polfinalni obračun z Liverpoolom. Imetnikom sezonskih vstopnic so najcenejše na voljo za le 25 evrov, kar je v primerjavi z ostalimi tremi polfinalisti pravi drobiž. Še več, vsi tisti, ki še niso dopolnili 25 let, bodo za iste sedeže odšteli težko predstavljivih 10 evrov. Najdražje karte na glavni tribuni sicer stanejo 70 evrov za običajne imetnike sezonskih vstopnic in 35 za vse tiste pod 25 leti.

To pa še ni vse. Kot poroča novinarka Cadene Ser Laura Abad, bo klub iz mesta, poznanega po mojstrih obdelovanja keramike, svojim navijačem kril polovico stroškov gostovanja na Anfieldu. Čarterski povratni let z bližnjega letališča Castellon in vstopnica naj bi stala 600 evrov, a bodo navijači za pot in ogled spektakla ob pomoči ljubljenega kluba plačali polovico prvotne cene, torej 300 evrov.

Kaj pa ostali klubi? Liverpool blizu svojemu nasprotniku, Real daleč pred vsemi

Liverpool za prvo tekmo z Villarrealom, ki jo bo na svojem Anfieldu gostil prihodnjo sredo, najcenejše vstopnice na kultni tribuni Kop ponuja za 37 funtov oziroma slabih 45 evrov. Za finančno najbolj ranljive navijače pa Redsi na vsaki evropski tekmi namenijo 500 posebnih sedišč na zgornjem delu glavne tribune, za katere je potrebno odšteti pohvale vrednih devet funtov oziroma nekaj manj kot 11 evrov.

Na drugem polfinalnem obračunu se bosta pomerila Manchester City in Real Madrid. Prva tekma bo v torek, 26. aprila na Etihadu. Najcenejše vstopnice za imetnike sezonskih kart se začnejo pri 48 evrih. Za gibalno ovirane, starejše od 65 ter tiste med 18 in 21 letom pa te vstopnice stanejo šest evrov manj. Še nekoliko cenejše so za nepolnoletne navijače, in sicer stanejo "le" 18 evrov.

Daleč najdražje vstopnice med polfinalisti ima madridski Real. Za tiste pod streho stadiona Santiago Bernabeu na povratni polfinalni tekmi bodo morali člani kluba odšteti 70 evrov, nečlani pa še 30 več. Najdražje vstopnice v redni prodaji sicer stanejo kar 410 evrov, medtem ko pri Villarrealu 70, Liverpoolu le evro več, Manchester Cityju pa 90.