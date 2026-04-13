Vinčić bo sodil spektakel med Bayernom in Realom

Po 4. juniju 2025, ko je Slavko Vinčić na sklepnem turnirju Lige narodov uveljavljal pravila igre v tretjem največjem nemškem mestu, ko sta se na Allianz Areni pomerila Nemčija in Portugalska, se slovenski sodnik ponovno odpravlja na Bavarsko. Tam je bil Vinčić že sedemkrat v vlogi glavnega moža s piščalko.

Na tekmi Lige prvakov mu bodo asistirali Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik David Šmajc ter video sodnik iz Nizozemske Dennis Higler kot VAR in njegov pomočnik Pol van Boekel (AVAR). Kontrolor sojenja bo Hugh Dallas iz Škotske.