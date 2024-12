Vinčić je uradno drugi najboljši na svetu

V letošnjem 38. izboru je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) Slavka Vinčića izbral za drugega najboljšega sodnika na svetu v letu 2024 med skupno 20. kandidati. V izboru so sodelovali nogometni strokovnjaki in novinarji iz več kot 90 držav po vsem svetu. Mariborčan je v izboru zbral 86 točk, kar je 7 več kot Daniele Orsato iz Italije in 43 manj kot zmagovalec Francois Letexier iz Francije.

Za 45- letnega Vinčića (FIFA od 2010) je to, kot še piše na uradni spletni strani NZS, po letu 2022, ko je bil 7. najboljši na planetu novo veliko priznanje kakovosti in predanosti upravljanja z igro, zatem ko je 1. junija letos sodil finale lige prvakov med ekipama Borussia Dortmund in Real Madrid in 9. julija polfinalno tekmo Eura 2024 med Francijo in Španijo. V Ligi prvakov je Slavko Vinčić doslej upravljal s piščalko 35 obračunov.