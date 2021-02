Vinčiću tekma Leipzig – Liverpool

Slavka Vinčića vtorek, kot piše na uradni spletni strani NZS, v Budimpešti čaka tekma osmine finala Lige prvakov med ekipama Leipzig in Liverpool, nazadnje je tekmo LP sodil decembra med ekipama Inter in Shakhtar Donetsk. Na tekmi bosta Vinčiću v pomoč pomočnika sodnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik pa bo Matej Jug. Video sodnika bosta Massimiliano Irrati iz Italije inJure Praprotnik.

Tekma bo na sporedu v torek ob 21. uri na stadionu arene Puskas v Budimpešti.