Vinčiću tekma Porto - Chelsea

Slavka Vinčiča v tem tednu čaka zanj prvo četrtfinale v evropskih izločilnih članskih bojih potem, ko ga je sodniški odbor UEFA delegiral na tekmo četrtfinala nogometne Lige prvakov med ekipama Porto in Chelsea. Vinčič je v spomladanskih mednarodnih preizkušnjah že sodil na tekmi osmine finala Lige prvakov med ekipama Liverpool in Leipzig ter povratno tekmo osmine finala Lige Evropa med ekipama Manchester United in Milan, v kvalifikacijah za SP pa je bil aktiven na tekmi med Bolgarijo in Italijo.

icon-expand Slavko Vinčić in Harry Kane FOTO: AP Na tekmi četrtfinala Lige prvakov bodo Slavku Vinčiču v pomoč pomočnika sodnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik bo Matej Jug. Video sodnika bosta Pawel Gil in Tomasz Kwiatkovski s Poljske. Kontrolor sojenja bo Jaap Uilenberg iz Nizozemske. Tekma bo na sporedu v sredo, ob 21. uri, na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan v španski Sevilli. Častni predsednik ZNSS Vlado Šajn pa bo v četrtek ob 21. uri kontrolor sojenja na prvi četrtfinalni tekmi Lige Evropa lige med ekipama GNK Dinamo in Villareal, kjer bo nadziral delo nemških sodnikov na čelu z Daniel Siebertom. icon-expand icon-expand