Vincius: Osvojil bom zlato žogo. Kdaj? Do 25. leta

Real Madrid je v svoje vrste zvabil še enega mladega brazilskega napadalca Rodryga Goesa. Za 18-letnika slovitega brazilskega kluba Santosa so Madridčani odšteli 45 milijonov evrov. Rodrygo, ki je za Brazilijo igral v reprezentanci do 17 let, bil pa je tudi že član selekcije do 20 let, bo na Santiago Bernabeu prišel julija.

Mladi Brazilec se je takoj pokazal kot primerna okrepitev, v času, ko so imeli galaktiki veliko rezultatsko krizo je bil ves čas med najbolj vidnimi posamezniki, najstniški napadalec si je hitro zagotovil startno enajsterico, kmalu pa je postal tudi ljubljenec madridskih navijačev. A Real bo moral dva meseca igrati brez 18-letnega brazilskega napadalca Viniciusa , ki si je na nesrečni tekmi z Ajaxom poškodoval mišico. Vinicius je v solzah dočakal konec povratne tekme osmine finala Lige prvakov , ki so jo Nizozemci dobili s 4:1. Zaradi poškodbe tudi ne bo mogel prvič zaigrati za brazilsko člansko vrsto, ki jo čakata prijateljski tekmi s Panamo in Češko. Je pa zato vzel čas za daljši intervju za Cadeno Ser.

"Ko bom imel 25-26 let, bom v roki že držal laskavo lovoriko za najboljšega igralca na svetu, oziroma za nogometaša leta. Verjamem, da bom že v nekaj letih osvojil zlato žogo, " je bil že kar nesramno samozavesten Vinicius Junior, ki je trenutno na prisilnem počitku in dogajanje v nogometu spremlja s strani. Očitno pa ima veliko več časa za razmislek in tudi sanjanje. "Zaupam vas, igram za najboljši klub na svetu in v tem času, ko sem prišel v Madrid mi je že uspelo priti v udarno enajsterico in upam, da s bom ustalil v najboljši postavi Reala." je še dejal Vinicius in ob koncu obsežnega pogovora priznal še nekaj: "Najprej me je klicala Barcelona. Katalonci so ponujali precej več denarja od Reala, toda mene je zanimal le snežno beli madridski dres. Že zdavnaj sem se odločil, da bom zaigral zaReal, tako da Barca sploh ni bila opcija."