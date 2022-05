Vinicius: Če želimo napredovati, moramo izboljšati svojo uspešnost

"Nikoli nisi srečen, ko izgubiš, a imamo pred nami novih 90 minut, da naredimo razliko na Bernabeuu," je dejal napadalec Reala Vinicius Junior, ki je dosegel enega od treh golov za špansko moštvo na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov na gostovanju v Manchestru. City je dvakrat vodil za dva gola, tekma pa se je na Etihadu končala z golom prednosti za gostitelje (4:3).

Karim Benzema je bil tisti, ki je bil znova adut galaktikov in je dosegel preostala dva gola. Toda kot pravi Brazilec v dresu Reala, bodo v sredo (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30) na njihovi strani polne tribune na Santiagu Bernabeuu, poleg tega pa so galaktiki že nekajkrat pokazali, da imajo več "življenj". Tako so v izločilnih bojih Lige prvakov že v osmini finala po tekmi v Parizu zaostajali za PSG-jem (1:0), tekmo v Madridu pa so dobili s 3:1. V četrtfinalu so s tesnim izidom v skupnem seštevku dveh tekem izločili Chelsea (3:1 so zmagali v Londonu, v Madridu pa so izgubili s 3:2).

"Naslednja tekma bo drugačna," je prepričan Vinicius pred povratno tekmo in dodaja: "Res sem zadovoljen z odnosom ekipe. Proti izredno dobri ekipi smo izgubili z 2:0 in prihajamo z dvignjenimi glavami in pripravljeni na dobro predstavo na povratni tekmi.” Zanesljivo je za varovance Carla Ancelottija dobra popotnica tudi dejstvo, da nimajo več skrbi v domačem prvenstvu. Naslov španskega prvaka je po zmagi proti Espanyolu njihov, tako da se lahko maksimalno osredotočijo na razplet sezone v Ligi prvakov.

Madridčani se zelo dobro zavedajo, da bodo morali odigrati bolje kot v torek, da bi dosegli svoj prvi finale Lige prvakov od zadnjega naslova prvaka v tem tekmovanju, to je bilo v letu 2018. "Če želimo napredovati, moramo ostati mirni in izboljšati svojo uspešnost," je dejal Vinicius. "Moramo se precej izboljšati na vseh področjih in bolje začeti tekmo, da ne bi prejeli zgodnjih golov, ki nam otežijo, da se vrnemo v igro."